Incontra le guest star di “Asylum”

Dopo il gioco festivo che è stato Occhio di Falco, la prima serie Marvel del 2022 ha assunto un tono più oscuro in quanto è penetrata nella mente di Marc Spector/Steven Grant e ha anche illuminato un po’ di luce (lunare) sui misteriosi dei dell’Antico Egitto.

Con il progredire della serie, ci è stato presentato un elenco sempre crescente di personaggi, dal malvagio Arthur Harrow all’azione tutta d’azione Layla El-Faouly.

L’episodio 5 non è stato certamente diverso poiché Moon Knight ha accolto alcuni dei suoi personaggi più importanti, ma solo chi è apparso nel cast di Asilo.

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

L’episodio 5 di Moon Knight è esploso su Disney+ il 27 aprile 2022.

Intitolato Asilol’episodio continua dal cliffhanger sbalorditivo della scorsa settimana quando Marc Spector e Steven Grant si ritrovano negli inferi dopo il loro incontro mortale con Arthur Harrow.

Dopo aver appreso dalla dea ippopotamo Taweret che devono bilanciare la bilancia per passare alla fase successiva dell’aldilà, Marc e Steven ripercorrono le origini della loro connessione con l’infanzia di Marc.

Scavando nei ricordi di Marc, Steven scopre che Marc è stato coinvolto nella morte accidentale di suo fratello minore e di conseguenza è stato abusato da sua madre.

Per far fronte al trauma, Marc ha sviluppato un disturbo dissociativo dell’identità e così è nato Steven, basato su un esploratore britannico di un vecchio film.

Cast dell’episodio 5 di Moon Knight

Finora Moon Knight ha seguito una raccolta centrale di personaggi durante ogni episodio, ma ogni capitolo ha anche accolto una miriade di volti nuovi.

Unendosi al cast di Moon Knight nell’episodio 5 ci sono alcune nuove aggiunte chiave, tra cui:

Cast principale e ricorrente

Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector / Steven Grant / Moon Knight

Ethan Hawke nel ruolo di Arthur Harrow

May Calamawy nel ruolo di Layla El-Faouly

F. Murray Abraham come la voce di Khonshu

Ann Akinjirin nel ruolo di Bobbi

David Ganly nel ruolo di Billy

Guest star e nuovi arrivi

Antonia Salib come Taweret

Fernanda Salib nel ruolo di Wendy Spector

Rey Lucas nel ruolo di Elias Spector

Claudio Fabian Contreras nel ruolo di Randall Spector

Carlos Sanchez nel ruolo del giovane Marc

David Jake Rodriguez nel ruolo dell’adolescente Marc

Usama Soliman nel ruolo di Abdallah El-Faouly

Incontra le guest star dell’episodio 5

Antonia Salib come Taweret

Mentre l’episodio 4 si è concluso con l’allarmante introduzione di Taweret, l’episodio 5 ha permesso a Marc e Steven di venire a patti con i bizzarri personaggi dell’ippopotamo, la dea egizia delle donne e dei bambini che traghetta i morti nell’aldilà.

Ad interpretare il ruolo di Taweret, interpretando sia la voce che il motion capture, è Antonia Salib che è in realtà una nuova arrivata nel settore della recitazione poiché la sua apparizione in Moon Knight è il suo primo ruolo da attore.

Fernanda Andrade nel ruolo di Wendy Spector

Probabilmente l’aggiunta più cruciale nell’episodio 5 è quella di Wendy Spector che i fan imparano ad essere il motivo per cui Steven Grant è nato quando Marc ha sviluppato un disturbo dissociativo dell’identità per far fronte ai suoi abusi.

Il personaggio spaventoso è interpretato dall’attrice brasiliana Fernanda Andrade, nota soprattutto per i suoi ruoli in Il diavolo dentro, Figli dell’anarchia, qui e ora, il primo e la serie Fox Prossimo.

Rey Lucas nel ruolo di Elias Spector

Ad interpretare il ruolo del padre di Marc, Elias, è Rey Lucas.

L’attore ha più di 30 ruoli a suo nome, comprese le apparizioni in Manifesto, Luke Cage, La lista nera e Il primo in cui è apparso al fianco di Fernanda Andrade.

Claudio Fabian Contreras nel ruolo di Randall Spector

Come Antonia Salib, Claudio Fabian Contreras appare nella sua prima TV in Moon Knight mentre interpreta il fratello minore di Marc, Randall.

Claudio apparirà nel cortometraggio in uscita Uhm 7 marzo.

Carlos Sanchez nel ruolo del giovane Marc

Oscar Isaac non è l’unico che interpreta Marc Spector nell’episodio 5 poiché vediamo due versioni più giovani del personaggio.

Il più giovane è interpretato da Carlos Sanchez, già apparso in Fuoco di Chicago e Ostaggio canaglia mentre ha ruoli imminenti nel film di Eva Longoria Fiammeggiante e il cortometraggio Hermanos.

David Jake Rodriguez nel ruolo dell’adolescente Marc

La versione adolescenziale di Marc Spector è interpretata da David Jake Rodriguez, un altro attore che sta appena iniziando la sua carriera.

Prima di apparire in Moon Knight, David è apparso in un episodio della serie TV Gemma e l’orso!

Usama Soliman nel ruolo di Abdallah El-Faouly

E infine, concludiamo con Usama Soliman che appare molto brevemente come il defunto Abdallah El-Faouly, il padre archeologo di Layla.

Come molti dei membri del cast nell’episodio 5, Osama è un’aggiunta abbastanza sconosciuta poiché il suo unico merito passato è arrivato in un ruolo minore nel film egiziano Dam El Ghazal.

Moon Knight è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 30 marzo 2022.

