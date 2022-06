Incontra le guest star della parte V

Dopo mesi di attesa, la serie Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivata, continuando la storia del titolare Jedi un decennio dopo averlo visto l’ultima volta in La vendetta dei Sith.

Con il progredire della serie, il cast principale dello show è stato stabilito, con Ewan McGregor che ha aperto la strada come protagonista principale insieme a una giovane principessa Leia.

Con ogni nuovo capitolo, il cast principale è stato affiancato da una serie di personaggi ricorrenti e guest star, ma chi appare nell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi è arrivato su Disney+ mercoledì 15 giugno 2022.

Dopo il drammatico quarto capitolo, l’episodio 5 vede Darth Vader e gli Inquisitori all’inseguimento di Kenobi dopo che Reva ha piazzato un localizzatore nel droide di Leia, Lola.

L’Impero arriva su Jabiim e progetta di far uscire Obi-Wan, ma il saggio Jedi ha notato che si stanno sviluppando fratture all’interno dei ranghi imperiali.

Lucasfilm | Disney+

Cast dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi

Dato che ora siamo cinque episodi in Obi-Wan Kenobi, la serie ha davvero stabilito i suoi membri principali del cast mentre volti nuovi e familiari continuano ad apparire in ogni episodio.

Nel cast dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi sono:

Cast principale e ricorrente

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Vivien Lyra Blair nel ruolo della Principessa Leia Organa

Indira Varma come Tala

Moses Ingram come Reva/Terza sorella

O’Shea Jackson Jr come Roken

Maya Erskine nel ruolo di Sully

Jimmy Smits nel ruolo di Bail Organa

James Earl Jones come voce di Darth Vader

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

Guest star e nuovi arrivi

Kumail Nanjiani nel ruolo di Haja Estree

Marisé Álvarez nel ruolo di Nyche

Rupert Friend come Grande Inquisitore

Grant Feely nel ruolo di Luke Skywalker

Crispian Belfrage nel ruolo del Capitano Devastator

Indie DesRoches nel ruolo di Corran

Ayaamii Sledge nel ruolo del giovane Reva

Aiden Arnold nel ruolo di Jedi Youngling

Jonathan Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Oliver Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Yonas Kibreab nel ruolo di Jedi Youngling

Mila Lanin nel ruolo di Jedi Youngling

Lucasfilm | Disney+

Riflettori puntati

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

Dall’inizio della serie Obi-Wan Kenobi, la performance di Hayden Christensen è stata mascherata da una maschera letterale mentre indossava la temibile armatura di Darth Vader. Ciò è cambiato nell’episodio 5, tuttavia, quando i fan sono stati trattati per un flashback del tempo di Obi-Wan e Anakin come Jedi.

Hayden Christensen ha fatto la sua prima apparizione nella galassia di Star Wars nel 2002 L’attacco dei cloni e ha ripreso il ruolo in La vendetta dei Sith e L’ascesa di Skywalkersebbene in quest’ultimo si potesse udire solo la sua voce.

Oltre a Star Wars, l’attore canadese ha quasi 40 crediti al suo nome con apparizioni degne di nota in arrivo nella serie del 2000 Terreno più elevato così come i film L’ultimo uomo, Little Italy, First Kill e Colpo americano tra gli altri.

Rupert Friend come Grande Inquisitore

Dopo essere apparso ucciso nell’episodio 2, Rupert Friend ritorna come il Grande Inquisitore nell’episodio 5.

L’attore britannico è apparso in una miriade di ruoli da quando ha debuttato nel 2004 Il libertino con crediti notevoli tra cui 2005 Orgoglio e pregiudizio, Hitman: Agente 47, La morte di Stalin, Strange Angel, di Netflix Anatomia di uno scandalo e la maggior parte Patria dove ha interpretato Peter Quinn.

Lucasfilm | Disney+

Kumail Nanjiani nel ruolo di Haja Estree

Kumail Nanjiani ritorna a Obi-Wan Kenobi nell’episodio 5 dopo essere apparso per la prima volta nei panni dell’intrigante ma di buon cuore Haja nell’episodio 2.

L’attore è stato meglio conosciuto per i suoi ruoli comici nel corso della sua carriera, mentre gli ultimi anni lo hanno visto apparire in entrambi i franchise Marvel e Star Wars con ruoli in Marvel’s Eterni, Bless the Harts, Silicon Valley, Portlandia, The Lego Ninjago Movie, Franklin & Bash, The Big Sick e Stuber.

Marisé Álvarez nel ruolo di Nyche

Anche l’attrice portoricana Marisé Álvarez è apparsa per la prima volta nell’episodio 2, nei panni della madre preoccupata che sperava di lasciare Daiyu.

Il suo primo ruolo in assoluto è arrivato nel film del 2007 Mal d’amore mentre sono arrivate apparizioni più recenti Imprigionato, La nave, Ossa incrociate e la serie spagnola En el Corredor de la Muerte

Lucasfilm | Disney+

Jimmy Smits nel ruolo di Bail Organa

Jimmy Smits è un altro attore che torna nel franchise di Star Wars dopo essere apparso nei prequel. È apparso nell’episodio 1 di Obi-Wan Kenobi e ritorna sotto forma di ologramma nell’episodio 5.

Oltre a Star Wars, l’attore nato a Brooklyn è noto soprattutto per i suoi ruoli in NYPD Blue, LA Law, Dexter, Sons of Anarchy e L’ala ovest.

Grant Feely nel ruolo di Luke Skywalker

Grant Feely è apparso solo brevemente in Obi-Wan Kenobi finora, con l’episodio 5 che termina con una ripresa persistente di Luke, suggerendo che il pericolo è in arrivo.

A parte la sua incursione in Star Wars, gli unici altri ruoli di Grant sono entrati nella serie Spettacolo inquientante e in un video musicale per la canzone di Stephen DeFrancesco Alla fine.

Ayaamii Sledge nel ruolo del giovane Reva

E infine, concludiamo con Ayaamii Sledge che è stato confermato che interpreterà una giovane Reva dopo la sua breve apparizione all’inizio dell’episodio 1.

La giovane attrice è apparsa solo in una manciata di ruoli con crediti notevoli, tra cui Economia domestica e Apple TV+ A dire il vero.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

