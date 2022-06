Incontra le guest star della parte IV

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata la serie Obi-Wan Kenobi, che continua la storia del titolare Jedi un decennio dopo l’ultima volta che lo abbiamo visto in La vendetta dei Sith.

Con il progredire della serie, il cast principale dello show è stato stabilito, con Ewan McGregor che ha aperto la strada come protagonista principale insieme a una giovane principessa Leia.

Con ogni nuovo capitolo, il cast principale è affiancato da una serie di guest star e nuovi arrivi, ma chi appare nell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi?

L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è arrivato su Disney+ mercoledì 8 giugno 2022.

Dopo il drammatico terzo capitolo, il quarto episodio vede Obi-Wan Kenobi riprendersi dal suo incontro sbalorditivo e focoso con Darth Vader.

Ma Obi-Wan non ha un momento da perdere dopo che la giovane Leia è stata catturata da Reva, portando Ben e alcuni nuovi alleati a condurre un disperato tentativo di salvataggio.

Cast dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi

Dato che ora siamo quattro episodi in Obi-Wan Kenobi, la serie ha stabilito i suoi membri principali del cast mentre i nuovi arrivi vengono aggiunti come guest star in ogni episodio.

Nel cast dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi sono:

Cast principale e ricorrente

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Vivien Lyra Blair

Indira Varma come Tala

Moses Ingram come Reva/Terza sorella

Rya Kihlstedt nel ruolo della quarta sorella

Sung Kang come quinto fratello

James Earl Jones come voce di Darth Vader

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

Guest star e nuovi arrivi

O’Shea Jackson Jr come Roken

Maya Erskine nel ruolo di Sully

Ryder McLaughlin nel ruolo di Wade Resselian

Joss Glennie-Smith nel ruolo della guardia di sicurezza dell’Inquisitorio della fortezza

David Will No nel ruolo dell’ufficiale terminale dell’Inquisitorio della fortezza

Jonathan Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Oliver Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Helen Day come ufficiale dell’Inquisitorio della fortezza

Incontra le guest star e i nuovi arrivi

O’Shea Jackson Jr come Roken

Il primo nuovo arrivato nell’episodio 4 è il personaggio Roken, interpretato da O’Shea Jackson Jr, che gestisce l’organizzazione clandestina di contrabbandieri Jedi nota come Path.

O’Shea Jackson Jr è meglio conosciuto per essere il figlio del rapper e attore della NWA Ice Cube mentre ha anche forgiato una carriera di attore di successo, apparendo in Den of Thieves, Godzilla: King of the Monsters, The Now, Swagger e il film del 2015 Direttamente da Compton dove ha interpretato suo padre.

Maya Erskine nel ruolo di Sully

L’attrice californiana Maya Erskine interpreta il ruolo di Sully nell’episodio 4, una delle compagne di Roken.

Da quando ha debuttato come attrice nel 2010, Maya è apparsa in oltre 40 ruoli fino ad oggi, con apparizioni degne di nota come quelle di Spade incrociate, Scoob!, Casual, Insicuro, Uomo in cerca di donna e la serie Hulu PENNA15 dove interpreta un personaggio chiamato anche Maya.

Ryder McLaughlin nel ruolo di Wade Resselian

Wade di Ryder McLaughlin si unisce a Roken e Sully come membri dell’organizzazione Path.

L’attore ha debuttato solo nel 2016, ma da allora è apparso nella serie Ballerini così come i film North Hollywood, Godspeed, Il debutto alla regia di Jonah Hill Metà degli anni ’90 e il recente sforzo di Channing Tatum Cane.

Joss Glennie-Smith nel ruolo della guardia di sicurezza dell’Inquisitorio della fortezza

L’attore Joss Glennie-Smith appare brevemente nell’episodio come guardia di sicurezza alla Fortezza dell’Inquisitorio.

Joss ha debuttato nel 2012 e da allora è apparso in una serie di ruoli minori, compresi i ruoli nei film Verso il basso e Ford vs Ferrari (alias Le Mans ’66) con apparizioni in un episodio del calibro di Criminal Minds, The Rookie, All Rise e Agenti dello SHIELD.

David Will No nel ruolo dell’ufficiale terminale dell’Inquisitorio della fortezza

E infine, finiamo con David Will No, che interpreta un Imperial Terminal Officer.

L’attore ha avuto ruoli precedenti in artisti del calibro di The Matrix Reloaded, NCIS: Los Angeles e i film Riprenditi e L’esattore di debiti mentre ha anche fatto una carriera di successo nelle acrobazie, con crediti tra cui Dune, SWAT, NCIS: Hawaii, SEAL Team, Agents of SHIELD, Jessica Jones così come il prossimo film Netflix L’uomo grigio.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

