Incontra le guest star della Parte III

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata la serie Obi-Wan Kenobi, che continua la storia del titolare Jedi un decennio dopo l’ultima volta che lo abbiamo visto in La vendetta dei Sith.

Con il progredire della serie, il cast principale dello show è stato stabilito, con Ewan McGregor che ha aperto la strada come protagonista principale.

Ma chi si unisce a Obi-Wan Kenobi come guest star nel cast dell’episodio 3?

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 9839 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/3Yh_6_zItPU/hqdefault.jpg 1006155 1006155 centro 13872

L’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi è arrivato su Disney+ mercoledì 1 giugno 2022.

Dopo la premiere di due episodi, l’episodio vede Obi-Wan e Leia arrivare nel mondo minerario Mapuzo dove dovrebbero incontrare il contatto di Haja Estree.

Tuttavia, l’Impero è ora alla ricerca di Kenobi e non passerà molto tempo prima che Reva e gli altri Inquisitori si mettano sulle tracce di Obi-Wan e Leia.

Lucasfilm | Disney+

Cast dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi

Dato che ora siamo a tre episodi in Obi-Wan Kenobi, la serie ha stabilito i suoi membri principali del cast mentre i nuovi arrivi vengono aggiunti come guest star in ogni episodio.

Nel cast dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi sono:

Cast principale e ricorrente

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Vivien Lyra Blair

Moses Ingram come Reva/Terza sorella

Sung Kang come quinto fratello

Rya Kihlstedt nel ruolo della quarta sorella

Guest star e nuovi arrivi

Zach Braff nel ruolo di Freck

Indira Varma come Tala

James Earl Jones come voce di Darth Vader

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

AJ Troup come Stormtrooper #1

Shane Hartline nel ruolo dell’Assaltatore #2

Ardeshir Radpour nel ruolo dell’Assaltatore del Checkpoint

Melanie Mosley come Safehouse Stormtrooper #1

Will Westwater sarà Safehouse Stormtrooper #2

Dmitrious Bistrevsky come artista della performance – Darth Vader

John Rosengrant come artista della performance – Freck

Dustin Ceithamer come artista della performance – NED-B

Lucasfilm | Disney+

Incontra le guest star e i nuovi arrivi

Rya Kihlstedt nel ruolo della quarta sorella

Rya Kihlstedt appare tecnicamente per la seconda volta nell’episodio 3, ma assume un ruolo più importante quando iniziano i combattimenti tra gli Inquisitori.

L’attrice nata in Pennsylvania ha più di 60 ruoli a suo nome con le sue apparizioni più importanti come quelle di Superman e Lois come Alleato Allston, Un insegnante, incantato, Dexter come la dottoressa Michelle RossA casa da solo 3 come Alice e infine Forte impatto dove interpretava Chloe.

Zach Braff nel ruolo di Freck (John Rosengrant come artista della performance – Freck)

All’inizio potresti non riconoscere il personaggio di Zach Braff nell’episodio 3 poiché l’attore fornisce solo la voce a Freck, l’alieno simile a una talpa.

I fan conosceranno Zach Braff, tuttavia, dai suoi ruoli in artisti del calibro di Scrub dove ha interpretato John ‘JD’ Dorian in 175 episodi, Chicken Little, Alex Inc., L’artista del disastro e la novità della Disney Più economico della dozzina.

L’artista della performance di Freck, John Rosengrant, non è in realtà un attore di mestiere poiché di solito si trova nei dipartimenti degli effetti speciali di film e programmi TV con crediti passati tra cui The Mandalorian, Jurassic World, Avengers: Endgame, The Shape of Water e Vita di Pi tra tanti altri.

Lucasfilm | Disney+

Indira Varma come Tala

L’attrice britannica Indira Varma sarà un volto familiare per molti poiché ha più di 80 ruoli a suo nome.

Dopo aver debuttato nel 1996 Karma Sutra: Una storia d’amore, da allora l’attrice è apparsa in HBO Roma serie, Lutero, Carnival Row, For Life, This Way Up e Game of Thrones dove interpreta Ellaria Sand, l’amante di Oberyn Martell.

Shane Hartline nel ruolo dell’Assaltatore #2

I fan della TV potrebbero non vedere molto Shane Hartline in Obi-Wan Kenobi come uno Stormtrooper senza nome, ma gli spettatori lo conosceranno da un recente periodo in Stazione 19 dove interpreta Maddox.

Lucasfilm | Disney+

James Earl Jones come voce di Darth Vader

James Earl Jones è un attore che non ha bisogno di presentazioni e la sua apparizione come voce di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi è inconfondibile.

Jones ha doppiato Darth Vader in ogni apparizione dal vivo per il personaggio e persino nella serie animata Star Wars ribelli mentre altri ruoli per lo stimato attore includono Il Re Leone Mufasa, Venendo in America King Jaffe Joffer, un ruolo che ha ripreso nel sequel, Terence Mann Campo dei sogni e l’ammiraglio Greer dentro La caccia all’ottobre rosso.

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

E infine, concludiamo la nostra carrellata del cast con Hayden Christensen, un altro veterano di Star Wars di ritorno dopo aver interpretato Anakin Skywalker nei prequel di Star Wars.

A parte il suo precedente lavoro su Star Wars, Hayden è rimasto in gran parte fuori dai riflettori, apparendo in serie del 2000 Terreno più elevato così come i film L’ultimo uomo, Little Italy, First Kill e Colpo americano tra gli altri.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

In altre notizie, chi dà la voce a Darth Vader in Obi-Wan Kenobi?