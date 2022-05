Incontra Jameela Jamil di She-Hulk nel ruolo del cattivo Titania nello show Disney Plus

Il primo trailer di She-Hulk: avvocato ci ha dato la nostra prima occhiata a Tatiana Maslany nei panni del supereroe verde, Tim Roth che torna nei panni di Abominio e uno sguardo al cattivo Titania.

Ti presentiamo l’attrice Jameela Jamil, Titania e i suoi poteri e vediamo cosa dicono i fan sulla CGI del trailer.

Creato da Jessica Gao per Disney Plus e basato sul personaggio della Marvel Comics, She-Hulk: avvocato è l’ottava serie MCU sulla piattaforma di streaming e vede come protagonisti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong e altri che seguono Jennifer Walters mentre tenta di guidare un nuovo studio legale nei panni del supereroe verde.

She-Hulk: avvocato | Rimorchio ufficiale | Disney+

Chi è Titania e quali sono i suoi poteri?

Titania è nota per essere la nemica numero uno di She-Hulk in Marvel Comics e l’abbiamo vista brevemente nel trailer.

Conosciuta anche con il suo vero nome Mary MacPherran, la studentessa delle superiori e la sua amica Marsha hanno ricevuto incredibili poteri dalla tecnologia aliena del dottor Destino, diventando così Titania insieme a Martha che è diventata Volcana.

Titania è equipaggiata con i soliti sospetti di forza sovrumana, durata e resistenza e ospita anche il potere di un mitico titano.

È anche abile nel combattimento corpo a corpo ed è stata addestrata dal Campione dell’Universo, affinando le sue abilità di combattimento di strada.

Incontra Jameela Jamil

L’attore britannico Jameela Jamil interpreterà Titania in The She-Hulk: avvocato serie su Disney Plus e ha una serie di altri crediti di recitazione a suo nome.

Ha iniziato la sua carriera di attrice sullo schermo nel 2018 con la serie televisiva AnimaliJamil ha poi ricevuto un ruolo ricorrente in Il buon posto e ha anche prestato la sua voce al Jurassic World: Campo Cretaceo serie.

Inoltre, Jamil reciterà anche nel prossimo film Intonazione giusta serie televisiva, dopo essere apparso in tutti e nove gli episodi di Lei-Hulk.

I fan della Marvel scelgono la CGI di She-Hulk

Questo utente ha sostenuto gli effetti pratici sulla CGI, affermando che non era scienza missilistica condurre fotografie di trucchi per farla sembrare più grande:

La CGI nel trailer di She-Hulk è orribile nel modo in cui rimani semplicemente sconcertato dal motivo per cui non hanno dipinto Tatiana Maslany di verde, non le hanno dato dei grossi muscoli protesici e poi hanno fatto foto con trucchi/prospettiva forzata per renderla sembra alto 7 piedi. Non è scienza missilistica. — Jonathan Lack (@JonathanLack) 18 maggio 2022

Un altro fan ha paragonato la CGI di She-Hulk a The Scorpion King, famoso per il terribile lavoro al computer:

Infine, questo fan ha ammesso che è stato difficile dare spazio alla Marvel per il povero CGI quando hanno un budget elevato per ogni episodio:

È difficile per me dare a She-Hulk un po’ di gioco per la CGI quando questi programmi MCU hanno un budget per i film. She-Hulk è di 10 episodi con $ 10-15 milioni da spendere per episodio. È un budget sufficiente per far sembrare legittima una signora verde. — Evan Von Doom 💀 (@EvanReadsComics) 17 maggio 2022

She-Hulk: Attorney at Law debutterà il 17 agosto 2022 su Disney Plus.

