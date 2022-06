Incontra i nuovi arrivi in ​​”Seeing Red”

Ms Marvel è l’ultimo arrivato nel MCU e la divertente serie ha deliziato i fan con i suoi primi episodi in quanto ha approfondito la storia delle origini di Kamala Khan.

Nell’episodio 4, la serie ha ampliato i suoi orizzonti avventurandosi nella capitale pachistana Karachi, dove ci è stato presentato un’intera serie di nuovi personaggi.

Ma chi si unisce a Iman Vellani nel cast dell’episodio 4 di Ms Marvel?

L’episodio 4 di Ms Marvel è arrivato sui nostri schermi mercoledì 29 giugno 2022.

Intitolato Vedere Rossol’episodio vede Kamala e sua madre recarsi a Karachi, la capitale del Pakistan, su richiesta della nonna di Kamala, Sana, dopo aver sperimentato la visione di un treno nell’episodio 3.

Kamala spera di saperne di più sulle origini del suo misterioso braccialetto, ma non è sola in questo territorio sconosciuto poiché è raggiunta da nuovi alleati e vecchi nemici allo stesso modo.

Cast dell’episodio 4 di Ms Marvel

Dato che ora ci sono diversi episodi in Ms Marvel, il cast principale di personaggi dello show è stato ben consolidato, ma ciò non impedisce all’episodio 4 di aggiungere alcuni nuovi volti al cast.

Cast principale e ricorrente

Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan

Matt Lintz nel ruolo di Bruno (accreditato nonostante non sia apparso)

Yasmeen Fletcher nel ruolo di Nakia

Zenobia Shroff nel ruolo di Muneeba

Rish Shah come Kamran

Nimra Bucha nel ruolo di Najma

Adaku Ononogbo nel ruolo di Fariha

Ali Alsaleh come Aadam

Dan Carter nel ruolo di Saleem

Guest star e nuovi arrivi

Samina Ahmed nel ruolo di Sana

Farhan Akhtar nel ruolo di Waleed

Fawad Khan nel ruolo di Hasan

Aramis Knight nel ruolo del pugnale rosso

Mehwish Hayat nel ruolo di Aisha

Vardah Aziz nel ruolo di Zainab

Asfandyar Khan come Owais

Anjan Ghosal nel ruolo della zia Rukhsana

Zawar Jafri nel ruolo di Muadhin

Parmanand Mishra come passeggero di volo

Kashan Rana nel ruolo dell’amico del pugnale rosso

Rahul Mishra nel ruolo di Soda Man

Zion Usman nel ruolo del giovane Sana

Om Narayan come fotografo di Heritage Walk

Panjabi Yadav come venditore di camicie Heritage Walk

Sukjyot Dahuja come venditore di occhiali da sole Heritage Walk

Mariam Samuel come donna alla partizione n. 1

Sheez Jehan come donna alla partizione #2

Kabita Mahadur come Madre a Partition

Munir Christo Masih come padre a Partition

Noman Arshad nel ruolo di Son at Partition

Stiash Usman nei panni di una bambina di 10 anni a Partition

Ismail Bashey nel ruolo di Voice of Flight Passenger

Riflettori puntati

Farhan Akhtar nel ruolo di Waleed

Waleed è il leader dell’organizzazione segreta Red Daggers ed è interpretato dall’attore, regista e cantante indiano, Farhan Akhtar.

La carriera del 48enne risale al 2001 quando ha scritto e diretto il film Dil Chahta Hai che da allora è stata seguita da una brillante carriera a Bollywood sia davanti che dietro la telecamera con notevoli apparizioni sullo schermo in arrivo Rock On e il suo seguito, Zindagi Na Milegi Dobara, Bhaag Milkha Bhaag.

Come regista, sceneggiatore e produttore, Farhan ha anche lavorato a diversi film acclamati, tra cui Lakshya, Don – L’inseguimento ricomincia e il suo seguito Don 2 – Il re è tornato.

Aramis Knight nel ruolo del pugnale rosso

Nel ruolo di Kareem, il pugnale rosso, c’è l’attore californiano Aramis Knight.

Aramis recita dall’età di 4 anni quando sua madre lo iscrisse a seminari e da allora è apparso in film, programmi TV e pubblicità.

Le apparizioni più importanti dell’attore sono arrivate in artisti del calibro di Il gioco di Ender, General Hospital, Dexter, Rendition e AMC Nelle Badlands. Vale anche la pena ricordare che questo non è il primo ruolo di Aramis nella Marvel poiché è apparso come comparsa non accreditata in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Samina Ahmed nel ruolo di Sana

Iniziamo la nostra carrellata del cast con Samina Ahmed che interpreta il ruolo della nonna di Kamala, Sana.

È apparsa negli episodi precedenti tramite videochiamate, ma l’episodio 4 segna la sua prima apparizione sullo schermo.

Samina è un’attrice pakistana con diversi decenni di esperienza nel settore con apparizioni in una serie di film e serie TV in urdu, tra cui Waris, Alif Noon, Fronte familiare, Kis Ki Aayegi Baraat e l’acclamata commedia drammatica Suno Chanda e il suo seguito.

Mehwish Hayat nel ruolo di Aisha

La bisnonna di Kamala, Aisha, è stata menzionata più volte in Ms Marvel e nell’episodio 4 vediamo il personaggio per la seconda volta in un flashback sulla spartizione dell’India.

Nel ruolo di Aisha c’è l’attrice pakistana nata a Karachi Mehwish Hayat, che recita fin dalla tenera età e sta godendo di un periodo di successo dopo diversi successi al botteghino.

L’attrice 34enne è nota soprattutto per i suoi ruoli in Attore in legge, Punjab Nahi Jaungi, Load Wedding e Chalawa che si classifica tra alcuni dei film di maggior incasso del Pakistan mentre è apparsa anche nella serie TV Enaaya, Ishq Mein Tere e Semplice Qatil Semplice Dildar.

Fawad Khan nel ruolo di Hasan

Ad unirsi ad Aisha nell’episodio 5 c’è suo marito e il bisnonno di Kamala, Hasan.

È interpretato dall’attore pakistano Fawad Khan, un’altra figura di spicco nell’industria della recitazione pakistana con apparizioni notevoli in Dastaan, Humsafar, Zindagi Gulzar Hai, Khoosbsurat e Kapoor & Figli.

Vardah Aziz nel ruolo di Zainab

Nell’episodio 4, incontriamo anche i cugini di Kamala Khan, Zainab e Owais.

Ad interpretare il ruolo di Zainab c’è Vardah Aziz, una nuova arrivata sulla scena della recitazione con solo altri due ruoli a suo nome oltre a Ms Marvel, che appare nella serie Churalis e Amore estivo.

Asfandyar Khan come Owais

E infine, finiamo con Asfandyar Khan che ha solo un altro merito di recitazione al suo nome con lui che appare nel film del 2016 La vendetta dell’inutile.

Ms Marvel è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima l’8 giugno 2022.

