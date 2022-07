Incontra gli attori dietro A-Lan, A-Li e A-Spen

Con ogni nuova voce nel franchise di Zombi della Disney, i fan sono stati presentati a una serie di nuovi personaggi.

Dopo che il film originale del 2018 ha accolto i fan a Seabrook per la prima volta, Zombies 2 ha visto i lupi mannari ululare sulla scena e ora in Zombies 3, la città ignara diventa il bersaglio di un’invasione aliena.

Come i due film precedenti, Zombies 3 aggiunge diversi nuovi membri del cast ai ranghi per interpretare gli alieni fuori dal mondo del film.

Zombie 3 | Trailer ufficiale BridTV 10619 Zombie 3 | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/EGsoC0bWakU/hqdefault.jpg 1039737 1039737 centro 13872

Zombies 3 si è fatto strada su Disney+ venerdì 15 luglio 2022, mentre un taglio esteso sarà presentato in anteprima su Disney Channel il 12 agosto alle 20:00 ET/PT.

Il film continua la storia del giocatore di football zombie Zed e della cheerleader Addison mentre si imbarcano nel loro ultimo anno alla Seabrook High.

Dopo anni di litigi, la città è finalmente diventata un rifugio sicuro per zombi, umani e lupi mannari e sia Zed che Addison non vedono l’ora che arrivi la fase successiva della loro vita, il college.

Prima che la coppia possa fare i passi successivi, c’è un’ultima cosa da fare a Seabrook mentre la città si prepara ad aprire il suo nuovissimo padiglione del tifo e Addison invita una serie di squadre di cheerleader da tutto il mondo a competere in un tifo internazionale .

Tuttavia, la competizione attira anche l’attenzione di un gruppo di estranei intergalattici quando un’astronave piena di alieni arriva a Seabrook per competere, anche se i residenti della città diventano rapidamente sospettosi dei nuovi arrivati ​​quando scoprono che potrebbero cercare più di solo competizione amichevole.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Disney | John Medland

Il cast di alieni di Zombies 3

Nel cast di Zombies 3 ci sono una miriade di alieni, vale a dire A-Lan, A-Li e A-Spen.

L’arrivo del trio di cheerleader intergalattiche nel terzo film di Zombies è stato annunciato nel maggio 2021, quando doveva iniziare la produzione del terzo film.

I ruoli del trio alieno sono:

Matt Cornett nel ruolo di A-Lan

Kyra Tantao nel ruolo di A-Li

Terry Hu nel ruolo di A-Spen

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Disney

Riflettori puntati

Matt Cornett nel ruolo di A-Lan

Matt Cornett, nato in Arkansas, sarà già familiare ai fan della Disney poiché l’attore 23enne interpreta EJ in High School Musical: Il Musical: La Serie.

Nato il 6 ottobre 1998, Matt ha debuttato come attore nel 2012, apparendo nella serie Incubo U e Tesori di famiglia nello stesso anno.

Tuttavia, i ruoli più importanti di Matt sono arrivati ​​in artisti del calibro di I Goldberg, Game Shakers, Alex & Me, La vita a pezzi e la serie Nickelodeon Bella e i Bulldog.

A-Lan è un alieno molto intelligente che possiede anche il potere della telepatia. È altamente competitivo e si diverte a battere gli studenti meno intelligenti e atletici che Seabrook High ha da offrire.

Kyra Tantao nel ruolo di A-Li

Nata a New York il 27 ottobre 1996, la 25enne Kyra Tantao ha appena iniziato la sua carriera di attrice poiché la sua apparizione in Zombies 3 è solo il suo secondo ruolo da attore.

L’unico altro lavoro di recitazione di Kyra fino ad oggi, secondo IMDb, è arrivato in un episodio del 2021 di Law & Order: SVU in cui interpretava un personaggio di nome Nina Rodriguez.

A-Li è anche super intelligente e telepatica, ma mostra una visione della vita più intensa e supponente rispetto ai suoi compagni di equipaggio.

Terry Hu nel ruolo di A-Spen

E infine, l’ultimo dei nuovi arrivi alieni è A-Spen, interpretato dall’attore non binario Terry Hu.

Nato nel New Jersey il 25 dicembre 1995, il 26enne Terry ha debuttato come attore nel cortometraggio del 2019 Fine dell’estate mentre altre apparizioni sono arrivate nei cortometraggi Una cura per tutte le cose, americanizzata e Scotty.

Come le loro controparti aliene, A-Spen è un essere iperintelligente ma durante il loro tempo sulla Terra incontra una nuova emozione, l’amore.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Disney

Zombies 3 è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio venerdì 15 luglio 2022.

In altre notizie, Dove cantano i Crawdads è basato su una storia vera?