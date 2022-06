Incontra Aramis Knight, il pugnale rosso della signora Marvel dall’episodio 4

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel ha introdotto un nuovo personaggio nella narrativa che molti fan conosceranno dai fumetti, interpretato dall’attore Aramis Knight.

Ti diamo un’introduzione adeguata ad Aramis Knight, spieghiamo chi è il Pugnale Rosso e forniamo un’anteprima del penultimo episodio 5.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Incontra Aramis Knight

L’attore 22enne Aramis Knight è di Los Angeles, California, e ha iniziato la sua carriera di attore nel 2005 all’interno di programmi televisivi Invasione e Legale di Boston.

Knight ha poi continuato ad avere un ruolo di ritorno in Destro e Policlinico prima di ottenere un ruolo importante nella serie 2015 Nelle Badlands.

L’attore apparirà negli ultimi due episodi di Signora Marvel come Red Dagger e ha anche il film in uscita Bambina blu in post-produzione.

Inoltre, Knight ha un ampio seguito di oltre 85.000 su Instagram – una piattaforma che l’attore usa per promuovere il suo recente lavoro – e i fan della Marvel lo riconosceranno anche come il ragazzo sulla nave di Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Chi è Kareem, alias il pugnale rosso?

In Marvel Comics, Kareem è conosciuto per il suo mantello, il Red Dagger, che è descritto come un protettore del Pakistan.

Prima apparizione in La signora Marvel (Vol. 4) # 12 nel 2016, Kareem è andato a vivere con la nonna di Kamala a Karachi mentre studiava per l’università e in seguito è rimasto con i Khan a Jersey City durante un programma di scambio studentesco.

Il Red Dagger non ha poteri soprannaturali, ma è invece un tiratore scelto e abile nell’arte di lanciare coltelli ed è anche un membro dei Red Daggers sotto la guida di Waleed.

Anteprima di Ms. Marvel Episodio 5

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 5 è prevista per mercoledì 6 luglio 2022 a Midnight PT su Disney Plus.

L’episodio 5 vedrà Kamala esplorare la Partizione dell’India dopo aver viaggiato indietro nel tempo, dove anche la sua bisnonna, Aisha, potrebbe apparirle per spiegare l’origine del braccialetto.

Potremmo anche vedere Kamala tornare a casa per sistemare l’aria con Nakia e usare la sua nuova conoscenza per avere il sopravvento sulla furia del Djinn.

Di Jo Craig – [email protected]

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

