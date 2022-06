In che modo Owen Lars è legato a Luke e Anakin Skywalker?

Gli episodi di apertura della tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi sono pieni di piccoli cenni, riferimenti e uova di Pasqua a una moltitudine di contenuti di Star Wars.

Una delle aree più importanti in cui lo spettacolo attinge da film e programmi TV passati è una sfilza di personaggi di ritorno da Bail Organa e una giovane principessa Leia all’arrivo del Grande Inquisitore e Quinto Fratello.

La serie vede anche il ritorno di un personaggio dal primo film di Star Wars, Una nuova speranza, mentre Owen Lars è al centro della scena nell’episodio di apertura.

Ma qual è il significato di Owen per l’universo di Star Wars e come è legato a Luke e Anakin Skywalker?

Owen Lars ritorna a Obi-Wan Kenobi

L’episodio 1 della nuova serie Disney+ continua la storia del titolare Jedi dieci anni dopo gli eventi di La vendetta dei Sith.

Lo troviamo di stanza su Tatooine dove può tenere d’occhio il giovane Luke Skywalker e ha diverse interazioni gelide con Owen Lars, che si prende cura di Luke insieme a sua moglie, Beru.

Owen Lars gestisce una fattoria umida nelle lande di Jundland su Tatooine dopo aver ereditato la terra da suo padre, Cliegg Lars.

Il personaggio, interpretato in Obi-Wan Kenobi da Joel Edgerton, è molto protettivo nei confronti di Luke, desiderando che concentri la sua vita nella fattoria piuttosto che sognare di volare via per vedere la galassia e sperando di evitare di attirare l’attenzione degli Imperiali nel processo .

Dopo l’ascesa dell’Impero e dopo aver assistito in precedenza all’inizio della caduta di Anakin, Owen rimane molto dubbioso nei confronti di Jedi ed è arrabbiato quando Obi-Wan cerca di portare a Luke un’astronave giocattolo, ricordandogli in seguito cosa è successo quando Kenobi ha cercato di addestrare il padre di Luke in un’osservazione di rimprovero.

In che modo Owen Lars è imparentato con Luke e Anakin?

Mentre molti fan potrebbero conoscere Owen Lars come zio Owen, il personaggio è tecnicamente lo zio di Luke Skywalker.

Questo perché Owen Lars non è imparentato con Luke poiché è solo il fratellastro del padre di Luke, Anakin Skywalker.

In L’attacco dei cloniapprendiamo che la madre di Anakin, Shmi Skywalker, ha sposato il padre di Owen, Cliegg Lars, ma questo è successo dopo la nascita di Owen.

Invece, Owen è il prodotto del primo matrimonio di Cliegg con una donna di nome Aika, morta prima del suo matrimonio con Shmi.

Nonostante non fossero imparentati con Luke dal sangue, Owen e sua moglie Beru accettarono comunque di affrontare il giovane quando Obi-Wan portò loro il bambino alla fine del La vendetta dei Sithanche se è chiaro nella serie Kenobi che Owen lo ha fatto a malincuore.

I fan discutono del ritorno di Owen in Obi-Wan Kenobi

Dopo un’apparizione così importante nell’episodio di apertura di Obi-Wan Kenobi, Owen Lars è diventato l’argomento di molte discussioni tra i fan di Star Wars.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non mi riprenderò mai mentalmente da Obi-Wan che cerca di dare a Luke un giocattolo e da Owen che glielo restituisce”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Quando Owen ha rotto il giocattolo che Obi-Wan ha comprato per Luke, mi ha davvero fatto capire che Owen non aveva intenzione di lasciare che Luke fosse un bambino”.

Tuttavia, questo fan ha ribattuto: “Il fatto che Owen abbia ancora protetto la vita di Obi-Wan dagli Inquisitori mentre cercava di giocarsela, dato che solo la protezione di Luke la dice lunga su di lui. Owen Lars è un brav’uomo!»

Questo fan, nel frattempo, ha notato come a Owen e Beru sia facile prendersi cura di Luke: “Owen e Beru hanno davvero il gemello facile, quel ragazzo scappa per sedersi sul tetto e giocare a gareggiare con i pod. Bail e Breha hanno un figlio Gremlin.

E alla fine, questo fan ha commentato: “Sì, Obi-Wan sarebbe stato sicuramente uno zio migliore per Luke e Leia di Owen”.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

