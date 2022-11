I Babbo Natale è una nuova serie Disney+ che riprende anni dopo il terzo capitolo della popolare trilogia di film natalizi.

Nello spettacolo, Scott Calvin (Tim Allen) sta contemplando l’idea di ritirarsi dall’essere Babbo Natale e viene incaricato della difficile sfida di trovare un degno sostituto, mentre deve prepararsi a lasciare il Polo Nord con la sua famiglia.

Il cast e il team creativo dietro I Babbo Natale serie si sono riunite al D23 Expo nel 2022 per parlare di come è nata questa nuova serie e del motivo per cui hanno deciso di tornare in questo mondo magico.

I Babbo Natale ampliano la mitologia dei film

Tim Allen ha condiviso di essere stato incuriosito dalla sceneggiatura della serie perché ha risposto a una delle sue domande più ardenti: cosa è successo al Babbo Natale che è caduto dal suo tetto e perché gli elfi al Polo Nord ne sono rimasti così impassibili?

Produttore esecutivo e regista di I Babbo Natale, Jason Winer, ha parlato al D23 Expo di come la serie si basa su quella mitologia unica stabilita nei film. In Il Babbo Natale film, la storia “introduce delicatamente l’idea che Babbo Natale non è necessariamente una persona, ma un mantello che potrebbe essere trasmesso”. Questo concetto è ciò che ha scatenato la trama che circonda la nuova serie natalizia e scoprire di più su come vengono sostituiti i Babbo Natale è diventato un punto focale dello spettacolo.

Winer ha spiegato che è stato Allen ad aprire davvero gli occhi su altri elementi di costruzione del mondo che sono specifici di Il Babbo Natale anche l’universo: “[Tim] Menzionerei casualmente alcune cose che non ho colto nei film… come il fatto che il Polo Nord sia sotto una cupola di ghiaccio”.

Il Parlamento europeo lo ha condiviso I Babbo Natale Ho guardato intenzionalmente a questi tipi di grandi scelte mitologiche fatte nei film durante lo sviluppo di questa serie – e questo è ciò che dà alla serie la sua magia. “Se siamo davvero fedeli a [the mythology] e ci basiamo su di esso e utilizziamo la tecnologia moderna per renderlo ancora più interessante, quindi l’abbiamo davvero capito.

I Babbo Natale è interpretato da Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Austin Kane, Elizabeth Allen-Dick, Matilda Lawler, Devin Bright, Rupali Redd e Kal Penn – e fai attenzione a molti altri personaggi che tornano dai film.

I primi due episodi di I Babbo Natale sono attualmente disponibili per lo streaming su Disney+, con nuovi episodi in uscita il mercoledì fino al finale del 14 dicembre.