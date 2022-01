In che modo Bib Fortuna ha tradito Boba Fett? Spiegazione del libro di Boba Fett

Chiedi a qualsiasi fan di Star Wars e ti diranno che Il libro di Boba Fett sarebbe arrivato da molto tempo.

Il cacciatore di taglie in elmo è stato a lungo considerato uno dei clienti più cool del franchise, ispirando costumi e cosplay di Halloween per decenni.

Sebbene il nemico sia stato amato per molti anni, non è stato esattamente il più rimpolpato in alcun modo. Fortunatamente, ha finalmente iniziato a ricevere il trattamento live-action che merita grazie a una serie TV su Disney+.

Creato da Jon Favreau, Boba torna nei terreni familiari un tempo dominati da Jabba the Hutt. A proposito, aveva pianificato un bel saluto per il suo secondo in comando, Bib Fortuna, in The Mandalorian.

Quindi, il pubblico è diventato curioso. In che modo Bib Fortuna ha tradito Boba Fett?

ATTENZIONE: IL LIBRO DI SPOILER DI BOBA FETT

In che modo Bib Fortuna ha tradito Boba Fett?

Per capire perché Boba Fett ha deciso di uccidere Bob Fortuna, dobbiamo riportare la mente agli eventi di Star Wars: La guerra dei cacciatori di taglie n. 1, un numero di fumetti.

Infatti, il fumetto è considerato canonico, nel senso che avrà influenzato gli eventi e la continuità di The Book of Boba Fett e The Mandalorian.

In sostanza, il conflitto risale a quando Boba entrò in possesso di un Han Solo immobile, congelato nella carbonite. Tuttavia, l’importante figura della Resistenza è stata sottratta a Boba mentre Han era sotto la custodia di un medico.

Il cacciatore di taglie è stato immerso in una frenetica ricerca, ma è stato rivelato che Jabba lo aveva già colpito per il passo falso. Scegliendo di affrontare la situazione, cercò Jabba solo per trovare Bib Fortuna alle porte del palazzo.

Bib ha spiegato che il colpo è stato ordinato a causa dell’incompetenza di Boba nell’affrontare la situazione Han. Frustrato dalla sua incapacità di arrivare a Jabba, Bib ereditò in qualche modo la rabbia del cacciatore di taglie.

In sostanza, Boba si vendicò di Bib uccidendolo dopo la morte di Jabba perché considerava la taglia sulla sua testa un tradimento di cui non solo Jabba era responsabile, ma anche Bib. Dopotutto, alla fine è il suo braccio destro e potrebbe aver tentato di sostenere l’innocenza di Boba.

Tuttavia, è probabile che Bib abbia ritenuto più facile mantenere la sua posizione di potere scegliendo di schierarsi con Jabba, nonostante fosse consapevole che la perdita di Han non era colpa di Boba.

Chi interpreta Bib Fortuna ne Il libro di Boba Fett?

Bib Fortuna è interpretato da Matthew Wood.

Questa non è nemmeno la sua prima volta, poiché è stato notato che ha affrontato il ruolo già da tempo La minaccia del Fantasma. Ma non finisce qui, dato che lavora anche come supervisore al montaggio del suono in The Book of Boba Fett.

Quanto a Il ritorno dello Jedi, invece, Bib Fortuna è stato interpretato da Michael Carter.

Il modo in cui Matthew Wood come Bib Fortuna dice “Boba” vive nella mia testa gratis ogni giorno — B'(Omar)r Monaco (@thenegotiator95) 19 gennaio 2022

Quanti episodi sono rimasti?

Il libro di Boba Fett sarà composto da sette episodi in totale.

Ciò significa che il pubblico potrà finalmente dare un’occhiata al finale mercoledì 9 febbraio 2022.

Al momento, la Disney deve ancora confermare se il progetto è stato ufficialmente rinnovato per la stagione 2.

Il libro di Boba Fett è ora in streaming su Disney+.

