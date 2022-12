Il successo hindi di successo “Brahmāstra Part One: Shiva” ora in streaming su Disney+

Disney+ ha annunciato oggi che il più grande film hindi dell’anno, Brahmāstra Parte prima: Shiva, è ora disponibile per lo streaming su Disney+. Lo spettacolo visivo, il primo di una trilogia pianificata, è disponibile sia in hindi teatrale che in inglese.

Brahmāstra – the Trilogy, è un franchise cinematografico in tre parti e l’inizio del primo universo originale indiano, The Astraverse. È un universo cinematografico nuovo e originale ispirato a concetti e racconti profondamente radicati della mitologia indiana ma ambientato nel mondo moderno, con una narrazione epica di fantasia, avventura, bene contro male, amore e speranza; il tutto raccontato utilizzando tecnologie all’avanguardia e spettacoli visivi mai visti prima.

Brahmāstra è ambientato nell’India moderna, contro la premessa di una società segreta chiamata Brahmānsh; che generazione dopo generazione hanno protetto molte “Astras” (armi) divine che sono state create nell’antica India e salvaguardate dagli occhi del mondo.

La più potente e la più letale tra queste armi divine, il Signore di tutte le altre Astra, che prende il nome dall’arma più potente degli Dei, il Brahmāstra, si sta ora svegliando e minaccia di distruggere completamente l’universo che conosciamo oggi.

Brahmāstra Parte prima, è la storia di Shiva, un giovane e protagonista, che è sull’orlo di un amore epico, con una ragazza di nome Isha. Ma il loro mondo viene sconvolto quando Shiva scopre di avere una misteriosa connessione con il Brahmāstra… e un grande potere dentro di lui che ancora non comprende: il potere del Fuoco. Nel film seguiamo le avventure di Shiva mentre viaggia nel mondo di Astras e, a sua volta, scopre il suo destino di eroe divino dell’universo.

Il film è interpretato da Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy e Nagarjuna Akkineni. Il film è scritto e diretto da Ayan Mukerji ed è prodotto da Star Studios, Dharma Productions, Prime Focus e Ayan Mukerji.

Immagine: Disney+

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e la magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente raccolto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina è stata abbastanza fortunata da raccogliere un meraviglioso seguito di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata trovata in alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto è storia!

Imparentato

Continua a leggere