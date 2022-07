Il sequel è stato pianificato con Suriya come nuovo cattivo principale

Oggi, 8 luglio, Vikram è stato finalmente rilasciato in tutto il mondo per lo streaming OTT tramite la piattaforma Disney Plus Hotstar.

Il film doveva essere presentato in anteprima nelle sale nell’aprile 2022, prima che l’uscita fosse posticipata al 3 giugno, salvo la pandemia di coronavirus e il programma di altri film ad alto budget.

Secondo Filmibeat, dopo 34 giorni, Vikram ha guadagnato oltre Rs 400 Crore al botteghino globale. Tuttavia, un rapporto di follow-up di Amar Ujala riporta che la cifra si aggira intorno a Rs 442 Crore, rendendo Vikram il quarto film tamil con il maggior incasso di tutti i tempi.

Vikram Parte 2: Il sequel è ancora il piano

Un sequel del film Vikram 2022 è stato accennato nelle scene finali del film come l’unica e unica Suriya (vero nome Saravanan Sivakumar) ha avuto un cameo nel ruolo di “Rolex”, il perno del commercio illegale di droga altamente redditizio.

Kamal Haasan avrebbe poi condiviso un’intervista speciale sulla pagina Twitter di Raaj Kamal Films International in cui ha confermato che Vikram 2 si concentrerà sul conflitto con Rolex (Suriya).

Una data di rilascio mirata o addirittura un programma di produzione per un sequel di Vikram non è stata ancora rivelata pubblicamente, ma Kamal Haasan ha lasciato intendere che la Parte 2 inizierà non appena il programma si aprirà.

Parlando con Pinkvilla, Haasan ha detto che “Il primo Lokesh deve portare a termine un impegno che ha. Dopo aver finito che è entusiasta di farlo. Ho un altro impegno con un signore che lavorava con me, il signor Mahesh Narayan, che ha diretto Malik”.

“Lo stiamo modificando e dovremmo raggiungere i piani entro luglio o agosto. Una volta finito, penserò a un altro Vikram. – Kamal Haasan, via Pinkvilla.

In effetti, ci sono persino voci che un terzo film di Vikram sia in lavorazione. Come riportato da Bollywood Life, “da quello che abbiamo sentito, i produttori hanno già Vikram 3 in fondo alla loro mente, che potrebbe seguire Vikram 2 in modo carino, forse anche realizzato in un programma back-to-back”.

È interessante notare che le voci su un sequel di Vikram risalgono in realtà al film originale del 1986. Nel 2013, un’intervista con il regista Venkat Prabhu diceva che “Farò Vikram (1986) parte 2. Vorrei rivedere Kamal Haasan in quel particolare genere. Quel film è ambientato nell’atmosfera del film di Indiana Jones. Quindi, voglio davvero fare un sequel del suo Vikram. Ogni aspetto del film è fantastico e lo adoro”.