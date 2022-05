Il ruolo di Obi-Wan Kenobi di Kumail Nanjiani è “una nuova versione di un tipo di personaggio di Star Wars”

È il 4 maggio e i fan di Star Wars sospettavano che alcuni nuovi contenuti sarebbero stati diretti verso l’occasione speciale.

Fortunatamente, ci è stato offerto un nuovissimo trailer di Obi-Wan Kenobi, la serie con Ewan McGregor che riprende il ruolo iconico del maestro Jedi titolare.

La serie di sei episodi sarà presentata in anteprima su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

Ci sono state molte speculazioni su ciò che verrà offerto al pubblico da questo attesissimo evento televisivo, anche se l’ultimo trailer ha sicuramente fatto luce su quale tipo di visione aspettarsi.

Dopo averlo verificato, sarai ansioso di saperne di più sul personaggio di Obi-Wan Kenobi di Kumail Nanjiani, quindi consideriamo ciò che sappiamo finora.

Kumail Nanjiani nel suo ruolo di Obi-Wan Kenobi

Sebbene l’identità del personaggio di Kumail Nanjiani nella serie Obi-Wan Kenobi debba ancora essere rivelata, l’attore ha offerto alcune informazioni su ciò che il pubblico può aspettarsi.

Durante una recente intervista con Empire [per Star Wars News.net] Kumail ha parlato di come è entrato a far parte del progetto.

“I miei agenti mi hanno chiamato ed è stato l’intero gruppo a non chiamarti mai. E io ero tipo, ‘OK, questa è una notizia fantastica o una notizia davvero terribile'”, ha spiegato. “E loro dicono, “Vogliono che tu reciti una parte in Obi-Wan, e a quanto pare è sostanziale”.”

Quindi, è andato a fare una chiacchierata con la regista della serie Deborah Chow, condividendo i suoi pensieri:

“… abbiamo avuto un’ottima conversazione e il personaggio sembrava fantastico — ero così entusiasta di questo personaggio. Non abbiamo ancora visto questa cosa esatta in Star Wars. È come una nuova versione di un tipo di personaggio di Star Wars che abbiamo già visto. E lei stava cercando di vendermelo. E io ero tipo, ‘Lo avrei fatto prima della conversazione!’

È certamente incoraggiante sentirlo così appassionato della parte.

‘Testa vuota, solo questo ancora’

Come ti aspetteresti, i fan di Kumail si sono precipitati su Twitter per condividere la loro reazione all’apparizione dell’attore nell’ultimo trailer di Kenobi.

La speculazione e l’eccitazione sono arrivate a pieno regime! Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

A proposito, non avevo assolutamente idea che Kumail Nanjiani fosse a Obi-Wan Kenobi. — Ronak, Turnabout Terror (@ronakpw) 4 maggio 2022

Chi altri recita nel cast di Obi-Wan Kenobi?

I seguenti attori hanno già avuto la conferma dei loro ruoli:

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker / Darth Vader:

Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars

Bonnie Piesse nel ruolo di Beru Whitesun Lars

Moses Ingram come Reva / la terza sorella

Indira Varma come ufficiale imperiale

Rupert Friend nel ruolo del Grande Inquisitore

Sung Kang come il quinto fratello

Tuttavia, saranno presenti anche artisti del calibro di O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine e Rory Ross.

Obi-Wan Kenobi inizia lo streaming venerdì 27 maggio 2022 in esclusiva su Disney+.

