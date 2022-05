Il ritardo di Kenobi ha portato a una corsa persa con Stranger Things per l’attenzione

Il ritardo di due giorni per Kenobi potrebbe aver portato a una corsa persa contro la stagione 4 di Stranger Things per la tua attenzione, le tendenze e le ricerche di Google suggeriscono.

Milioni di altri fanatici in tutto il mondo sono impegnati a celebrare l’uscita di Obi-Wan Kenobi e Stranger Things sedendosi davanti a Netflix e Disney per tutto il fine settimana… ah beatitudine.

Tuttavia, ci sono anche milioni di fan che hanno dovuto affrontare il dilemma piuttosto insolito di decidere quale di questi due titoli in streaming guardare per primo.

Sfortunatamente, gli spoiler per entrambe le serie sono apparsi sui social media entro pochi minuti dalle rispettive anteprime e così come chiunque di noi potrebbe fare per evitarli; più a lungo lasci una serie, più è probabile che “qualcosa” ti venga rovinato.

Ora, 24 ore dopo, cosa possono dirci i dati della Ricerca Google e le tendenze dei social media su quale serie, Stranger Things o Kenobi, ha suscitato maggiormente il nostro interesse?

Il ritardo di Kenobi contrappone la serie a Stranger Things

Originariamente, la serie Obi-Wan Kenobi doveva essere presentata in anteprima mercoledì 25 maggio, nel 25° anniversario dell’uscita del primo film di Star Wars nel 1977.

Un debutto di mercoledì sarebbe stato in linea con la maggior parte delle precedenti major su Disney Plus, incluso The Book of Boba Fett e i loro titoli MCU.

Tuttavia, la prima è stata spostata di due giorni fino a venerdì 27 maggio; anche se in seguito si è rivelato essere solo un cambiamento temporaneo con i restanti quattro episodi in uscita ogni mercoledì fino al 22 giugno.

Il problema è che c’era anche un’altra serie importante che avrebbe fatto il suo tanto atteso ritorno il 27 maggio… Il primo volume della stagione 4 di Stranger Things su Netflix.

Kenobi vs Stranger Things combattono per la tua attenzione

Se sei un fan di Kenobi e Stranger Things di Star Wars allo stesso modo, probabilmente hai avuto una decisione difficile da prendere su quale serie guardare per prima. Bene, sembra che ci fossero anche milioni di altri fan in tutto il mondo che hanno dovuto affrontare anche questo dilemma.

Prima della premiere di entrambe le serie il 27 maggio, alcuni punti vendita si aspettavano che Kenobi avrebbe effettivamente ricevuto più attenzione di Stranger Things. Ciò è stato basato sui dati di Parrot Analytics, tramite Yahoo, che hanno rivelato che la “serie originale in streaming di fantascienza più richiesta” del 2022 era The Mandalorian, seguita da The Book of Boba Fett e solo allora Stranger Things al terzo posto.

Tuttavia, sembra che Stranger Things abbia accelerato il ritmo, che è stato senza dubbio stimolato da una sorprendente campagna promozionale sui social media. Un giorno dopo, è proprio Stranger Things a dominare le ricerche di Google in tutto il mondo; anche se vale la pena notare come mettere “cose ​​più strane stagione 4” appaia in modo specifico per uniformare i dati.

Sui social media, Stranger Things ha anche dominato le classifiche di tendenza globali, con getdaytrends e trends24 che attualmente mostrano la serie Netflix sopra il titolo Disney nelle ultime 24 ore su Twitter.

Ovviamente, il vero confronto sarebbe confrontare il numero di stream e le ore di streaming di Kenobi con Stranger Things. Purtroppo, questo non sembra probabile poiché la Disney non pubblica le statistiche ufficiali sugli spettatori per i titoli in corso e Stranger Things ha episodi significativamente più lunghi, sia in termini di durata che di numero.

Nel complesso, il ritardo alla premiere di Kenobi potrebbe non aver ridotto il numero di fan di Star Wars che avrebbero guardato la serie prima di Stranger Things. Tuttavia, in una battaglia tra i due spettacoli per l’attenzione e il coinvolgimento degli spettatori, sembra che la stagione 4 di Stranger Things abbia beneficiato maggiormente del programma di scontri, nonostante si trovi su due piattaforme separate.

La buona notizia è che il ritorno di Kenobi alle versioni di mercoledì per gli episodi rimanenti vedrà una maggiore coerenza, poiché Stranger Things ora si sposta verso la premiere del volume finale il 1° luglio.

“Adoro Star Wars, ma sono più entusiasta di Stranger Things. E prima che tu mi fischi, lascia che ti spieghi. Sappiamo che Obi-Wan starà bene. Non c’è tensione, pericolo o mistero su cosa gli accadrà… La storia di Undici e del resto della nostra banda di Hawkins, d’altra parte, è un mistero. Possiamo indovinare e ipotizzare, ma non lo sappiamo. Voglio essere almeno un po’ sorpreso di quello che succede. Questo è ciò che mi attira verso Stranger Things. – Zach McAuliffe, tramite CNET.

