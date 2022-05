Il regista di “She-Hulk” Kat Coiro è stato portato a bordo della serie “Spiderwick Chronicles” della Disney

Anche se dovrebbe uscire ad un certo punto quest’anno, l’attesissima serie She-Hulk della Marvel rimane ancora senza data. Anche se il suo ritardo potrebbe essere visto come un brutto segno, sembra che la Disney abbia abbastanza fiducia in quanto ha appena selezionato uno dei suoi registi, Kat Coiro, per salire a bordo di un altro progetto pianificato.

Secondo Deadline, Coiro, che ha anche diretto la commedia romantica di J.Lo/Owen Wilson di quest’anno Sposamidovrebbe dirigere i primi due episodi del prossimo Le cronache di Spiderwick serie per Disney+. Sarà anche produttrice esecutiva della serie.

Questa serie live action sarà il secondo adattamento dei libri fantasy per bambini. Nickelodeon e Paramount avevano già provato a creare un franchise alla fine degli anni 2000, ma non è mai andato a buon fine.

LEGGI: ​​La merce trapelata di “She-Hulk” offre ai fan uno sguardo su Tatiana Maslany in F completaorm

Scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black, i romanzi seguono la famiglia Grace, che dopo essersi trasferita nella loro vecchia casa ancestrale scopre lentamente di scoprire un nuovo mondo fantastico parallelo al loro.

Nel caso in cui suoni simile alla serie Netflix Serratura e chiave (basato anche sui libri), ironicamente uno dei produttori esecutivi di quello show, Aron Eli Coleite, sarà lo showrunner di questa serie. La produzione sarà prodotta da Paramount Television Studios e 20th Television.

Prima del successo mainstream di Coiro, ha girato episodi di FX C’è sempre il sole a Filadelfia, Famiglia modernae Brooklyn nove-nove. Attualmente è anche in fase di sviluppo su un film chiamato Il segreto del marito per Sony, quindi non è chiaro quando esattamente inizierà la produzione della serie.

