Il regista di I Am Groot spiega la durata degli episodi

“Guardiani della Galassia? Chi? Mai sentito nominare».

Questa è stata probabilmente la reazione di milioni di spettatori quando hanno sentito che James Gunn stava dirigendo un film di successo della Marvel. Non solo, ma molti non avevano familiarità anche con James Gunn, il cui background era in titoli horror più oscuri come Scivolare e i film di Troma a basso budget.

Tuttavia, ha ottenuto il plauso della critica e rimane uno dei preferiti dai fan della Marvel. È la prova che a volte vale la pena scommettere su personaggi meno conosciuti.

A proposito, chi sapeva che Groot sarebbe diventato una tale icona per il MCU? Doppiato da Vin Diesel, il personaggio si è evoluto nei due film e ora possiamo vederlo in una serie di scenari umoristici in I Am Groot.

Rilasciato su Disney+ mercoledì 10 agosto 2022 come parte della Fase Quattro, è ora di tuffarsi. Tuttavia, qual è la durata degli episodi di I Am Groot?

Spiegazione della durata degli episodi di I Am Groot

Gli episodi di I Am Groot non durano più di pochi minuti ciascuno perché le puntate sono state progettate come brevi piuttosto che come episodi completi, per così dire.

La regista, scrittrice e produttrice esecutiva Kirsten Lepore ha recentemente parlato della durata degli episodi con Kakuchopurei e ha spiegato che le storie funzionano semplicemente meglio essendo il più brevi possibile. In effetti, sono stati ridotti a pochi minuti da tagli più lunghi.

“Sento che l’unica vera sfida era inserire tutte quelle storie in tre minuti, ma penso che siamo stati in grado di farlo e onestamente penso che siano migliori nella loro forma più breve”, ha chiarito.

“Penso che all’inizio ci fossero versioni un po’ più lunghe, quattro minuti, cinque minuti, ma onestamente, una volta che abbiamo eliminato quel grasso, le storie scorrono meglio e sono più concise e divertenti”.

Kirsten ha anche aggiunto che le storie “erano un po’ autobiografiche per la nostra infanzia, come certi momenti, guardando quella nostalgia dell’infanzia e sviluppando storie da lì. Ci sono molte cose che si svolgono naturalmente nella storia e possiamo metterci quella piccola e bizzarra interpretazione di Groot”.

Ci sono solo cinque episodi?

Sì, ci sono cinque episodi di I Am Groot e sono intitolati come segue:

Episodio 1: I primi passi di Groot

Episodio 2: Il ragazzino

Episodio 3: L’inseguimento di Groot

Episodio 4: Groot si fa il bagno

Episodio 5: Magnum Opus

Secondo Radio Times, invece, è stata confermata una seconda stagione. Quindi, i fan possono aspettarsi altri cinque cortometraggi su tutta la linea.

Il terzo e attesissimo capitolo del franchise dei Guardiani della Galassia uscirà venerdì 5 maggio 2023.

Farà parte della Fase Cinque del MCU e sarà il 32° film uscito nell’universo cinematografico nel suo insieme.

I Am Groot è in streaming esclusivamente su Disney+.

