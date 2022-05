Il presunto Obi-Wan Kenobi ha fatto trapelare la rottura e le reazioni finali

Negli ultimi anni, i fan di Star Wars hanno chiesto a Disney+ di offrire una gamma di progetti da sogno.

Tra le più richieste c’è stata una miniserie che riporta Ewan McGregor a riprendere il suo iconico Ob-Wan-Kenobi. Fortunatamente, la serie titolare è stata confermata e attirerà la nostra attenzione da venerdì 27 maggio 2022.

Ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, possiamo aspettarci di vedere Hayden Christensen tornare nei panni di Anakin e Darth Vader, con una serie di altri talenti a bordo.

La speculazione sui dettagli della trama è stata evidente su Twitter per mesi. D’altra parte, l’attenzione è recentemente caduta su un presunto finale trapelato di Obi-Wan Kenobi…

Il presunto finale di Obi-Wan Kenobi è trapelato

Sul sito Makingstarwars.net, uno scrittore spiega: “Quello che segue sono le informazioni che sono stato in grado di raccogliere dalle interviste con il cast e la troupe di Star Wars: Obi-Wan Kenobi nell’ultimo anno, ma principalmente durante le riprese principali”.

D’altra parte, Sci-Fi & Fantasy Gazzette entra nel dettaglio di ciò che il finale apparentemente offrirà al pubblico.

Immergendosi dentro, Reva crede che Obi-Wan Kenobi stia nascondendo e proteggendo qualcosa su Tattooine, scoprendo in seguito che è il figlio di Anakin Skywalker, Luke, che rimane la sua priorità assoluta.

Dopo aver combattuto Darth Vader, Obi-Wan corre verso il pianeta nella speranza di impedire a Reva di fare del male al bambino.

All’arrivo, ha Owen e Beru indifesi e Luke è nel mirino. Tuttavia, ricorda la propria infanzia travagliata e alla fine decide di non infliggere danni a un bambino con cui può entrare in empatia.

Quindi, lascia Tattooine e Owen è pienamente in grado di comprendere l’importanza di Luke per la galassia. Gli regala un giocattolo Skyhopper T-16 che Obi-Wan aveva comprato per lui; in precedenza l’aveva tenuto nascosto al ragazzo.

I tifosi reagiscono

È importante riconoscere che questo non è stato ufficialmente confermato come il finale della miniserie.

Tuttavia, un certo numero di fan di Star Wars si è preso il tempo di reagire ai presunti dettagli del finale su Twitter. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Quindi ho letto il finale dello spettacolo di Obi-Wan Kenobi e se la fuga di notizie si rivelasse vera, questo potrebbe essere uno degli spettacoli di Star Wars più controversi mai realizzati. — Bradley (@the_Bradster007) 10 maggio 2022

Bruh, se la fuga di notizie sul finale di Kenobi è vera, starò male. — Ricco (@N51_rob_OS) 10 maggio 2022

A quanto pare il finale di #Kenobi è trapelato ed è brutto… Non ho visto il leak e non voglio, ma è un peccato che questa sia la percezione iniziale pic.twitter.com/jvQEeoB6i7 — The AsTroidmech (@The_AsTroidmech) 10 maggio 2022

Ho appena letto la fuga di notizie per il finale di Obi-Wan Kenobi. È stupido da morire. Non leggerlo. — LEGO ForceWave (@forcewave1139) 6 maggio 2022

“Penso che soddisferà davvero i fan di Star Wars”

Durante una recente conversazione con Forbes, Ewan McGregor ha parlato della serie e dei suoi pensieri sulla sua potenziale ricezione:

“Non ho intenzione di svelare nient’altro sulla trama, solo penso che soddisferà davvero i fan di Star Wars. Ho sempre pensato che ci fosse una storia tra l’Episodio III, in cui ho finito di interpretare Obi-Wan nei film, e l’Episodio IV, in cui Alec Guinness è Obi-Wan Kenobi”.

Ha proseguito: “Il [Obi-Wan Kenobi series] scrittori e Deb, io e tutti, penso che abbiamo creato una trama molto bella o loro. Penso che alla gente piacerà”.

Obi-Wan Kenobi inizia lo streaming in esclusiva su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

