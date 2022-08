Quando si tratta di icone di fantascienza e horror, poche figure inquietanti rimangono così riconoscibili e interessanti come il Predator.

Il personaggio alieno ha fatto un’impressione colossale sul pubblico nel 1987, quando ha debuttato in Predator di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger. Rimane un monumentale film d’azione degli anni ’80 e, come sapete, ha lanciato un franchise.

Da allora, abbiamo visto la temibile creatura utilizzare gadget avanzati in Predator 2, nei film Alien vs Predator, Predators e, più recentemente, in The Predator di Shane Black.

Ora, il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ha riportato il franchise alle sue origini. Prey è stato rilasciato su Hulu e Disney+ venerdì 5 agosto ed è un prequel, ambientato nel 1719 e incentrato su Naru (interpretata da Amber Midthunder), una guerriera Comanche che vuole dimostrare di essere una cacciatrice al resto della sua tribù.

Quando una minaccia aliena atterra sulla terra, è costretta ad affrontare un avversario come nessun altro. Quindi, consideriamo il risultato. Il predatore muore o vince?

Il Predator vince o muore in Prey?

Il Predator muore alla fine di Prey e viene ucciso da Naru.

Incontra l’alieno numerose volte durante il film mentre affronta orsi, lupi, serpenti e un certo numero di umani. Tuttavia, il Predator non uccide Naru perché non la considera una minaccia.

Naru alla fine se ne rende conto e dice a se stessa che la sottovalutazione da parte del Predator di lei è essenzialmente la sua arma più grande. La sua più grande forza quando si tratta di sconfiggere il nemico.

Il suo odio per il nemico armato di armi ad alta tecnologia si intensifica quando uccide suo fratello. Quindi, escogita un piano e ruba astutamente la maschera del Predator, che vanta una tecnologia che gli consente di puntare le armi verso un bersaglio con estrema precisione.

Questo ci porta alla resa dei conti finale. Attira la creatura nelle fosse di fango in cui è quasi morta affondando all’inizio del film, ma riesce a sollevarsi da esse per mirare e spararle. Tuttavia, si scopre che tutto questo faceva parte del suo piano. Ha la maschera del Predator puntata verso l’alieno, quindi quando le spara l’arma è effettivamente puntata contro il Predator, uccidendolo.

Prey si conclude con Naru che torna alla sua tribù con la testa mozzata del Predator.

‘E’ stata una sfida’

Il regista Dan Trachtenberg ha recentemente incontrato Collider e gli è stato chiesto in che modo Prey sia diverso e simile ai suoi predecessori:

“È stato molto difficile trovare un modo per far sentire il Predator, allo stesso tempo, 300 anni prima nell’iterazione e in ciò che deve esercitare, ma anche sentirsi ancora molto più avanzato di quello a cui i nostri personaggi sono abituati e hanno mai affrontato con prima. In questo modo, può davvero sembrare che questa partita di rancore tra David e Golia si stia svolgendo.

Ha continuato: “È stata una sfida. Alcune cose nel trailer sono anticipate e sono entusiasta che le persone guardino alcuni gadget familiari e alcune armi familiari nell’arsenale, ma anche molte nuove cose che penso siano fantastiche e che spero che le persone apprezzeranno.

Classifica film predatori

Ora che abbiamo Prey, offriamo una classifica personale del franchise così lontano dal migliore al peggiore. Certo, dipende tutto dal gusto personale, ma ecco qui:

Preda (2022)

Predatore (1987)

Predatori (2010)

Alieno contro predatore (2004)

Predatore 2 (1990)

Alien vs Predator: Requiem (2007)

Il predatore (2018)

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

