Il piano Disney+ supportato da pubblicità viene lanciato negli Stati Uniti

Oggi, Disney+ ha reso disponibile negli Stati Uniti la sua tanto attesa offerta di abbonamento supportata dalla pubblicità, con oltre 100 inserzionisti in tutte le principali categorie al momento del lancio. Sono ora disponibili anche nuovi piani di abbonamento con annunci su Disney Bundle e Hulu + Live TV, offrendo agli spettatori più opzioni per scegliere un piano che soddisfi al meglio le loro esigenze per lo streaming dei loro contenuti preferiti.

Al momento del lancio, gli abbonati Disney+ Basic potranno godere del catalogo completo dei contenuti e delle caratteristiche principali del prodotto, offerte anche con un piano Disney+ Premium. Ciò comprende:

Originali esclusivi e contenuto della libreria – una collezione in continua crescita di migliaia di titoli tra film, documentari, serie e cortometraggi, oltre a un accesso senza precedenti alla lunga storia di Disney di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo

– una collezione in continua crescita di migliaia di titoli tra film, documentari, serie e cortometraggi, oltre a un accesso senza precedenti alla lunga storia di Disney di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo Profili – creare fino a sette profili per account, con la possibilità di impostare i PIN del profilo e le classificazioni dei contenuti per profilo tramite Parental Control

– creare fino a sette profili per account, con la possibilità di impostare i PIN del profilo e le classificazioni dei contenuti per profilo tramite Parental Control Visualizzazione simultanea – streaming su un massimo di quattro dispositivi supportati contemporaneamente

– streaming su un massimo di quattro dispositivi supportati contemporaneamente Formati video di alta qualità – inclusi, dove supportati, 4K Ultra HD, Dolby Vision, Full HD, HDR10 e proporzioni espanse con IMAX Enhanced

Gli attuali abbonati Disney+ hanno la possibilità di passare al piano Basic per $ 7,99 al mese. Coloro che scelgono di rimanere un abbonato Premium per $ 10,99/mese o $ 109,99/anno non richiedono ulteriori azioni. La nuova lista di piani supportati da pubblicità ora disponibile negli Stati Uniti è la seguente:

PianoAbbonamento/iPrezzoDisney+ BasicDisney+€ 7,99/meseDisney Bundle Duo BasicDisney+ (con pubblicità), Hulu (con pubblicità)€ 9,99/meseDisney Bundle Trio BasicDisney+ (con pubblicità), Hulu (con pubblicità), ESPN+ (con pubblicità)$12,99/meseHulu (con pubblicità) + TV in direttaHulu (Con pubblicità) + TV in diretta, oltre all’accesso a Disney+ (Con pubblicità) e ESPN+ (Con pubblicità)$ 69,99/mese

Il lancio di Disney+ Basic unisce le storie, i personaggi e i marchi più amati al mondo con la tecnologia pubblicitaria proprietaria più avanzata e le capacità basate sul pubblico. La combinazione offre pubblicità sofisticata e scalabile a livello globale che offre scelta e valore sia per i consumatori che per gli inserzionisti.

Disney+ Basic viene lanciato con un elenco impareggiabile di inserzionisti di marchi blue chip provenienti da tutte le principali holding di agenzie tra cui Dentsu, Havas, Horizon, IPG, Omnicom Group, Publicis, RPA, Stagwell e WPP, che rappresentano oltre una dozzina di categorie tra cui (vendita al dettaglio, abbigliamento, automobili , servizi finanziari, ristoranti, tecnologia, telecomunicazioni, CPG, viaggi) con centinaia di creatività che offriranno il volume e la varietà necessari per creare una grande esperienza per marchi e consumatori.

Gli abbonamenti a Disney+ Basic sono destinati esclusivamente all’uso negli Stati Uniti e nei paesi in cui è disponibile un abbonamento supportato da pubblicità. Gli abbonati Disney+ Basic non avranno accesso a funzionalità Premium come Download o GroupWatch e SharePlay, così come Dolby Atmos al momento del lancio.

