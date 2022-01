Il nuovo nome di Slave 1 in Book of Boba Fett riceve reazioni contrastanti dai fan

**Attenzione – Spoiler avanti**

Il libro di Boba Fett è stato un po’ una montagna russa per quanto riguarda le reazioni dei fan di Star Wars da episodio a episodio. Mentre il pilota ha finalmente risposto alla domanda urgente su come il cacciatore di taglie è scappato dalla fossa di Sarlacc, l’episodio 4 ha apportato una modifica che ha lasciato metà del fandom pronta a saltare la nave.

L’iconica nave di Boba Fett, Slave 1, ha ricevuto un nuovo nome nella serie Disney Plus ed esploriamo perché il nome è stato cambiato e come i fan stanno reagendo ad esso.

Lo spin-off di Star Wars è ambientato subito dopo gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian di Jon Favreau e segue il cacciatore di taglie (Temuera Morrison) e il suo alleato, Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre rivendicano il territorio un tempo governato da Jabba il Hutt.

Qual è il nuovo nome di Slave 1?

Il nome dello schiavo 1 è stato cambiato in Firespray nell’episodio 4 di The Book of Boba Fett, intitolato “The Gathering Storm”.

Seguendo lo schema degli episodi precedenti, la quarta puntata ha presentato un altro flashback sul passato di Boba e su come è arrivato a reclamare la nave.

Dopo essere stato rubato da Bib Fortuna, Boba reclutò Fennec Shand per aiutarlo a riprendersi la nave e la coppia finì per irrompere nel palazzo del primo.

È durante questa sequenza che la nave formalmente conosciuta come Slave 1 è stata chiamata “Firespray”.

Lucasfilm | Disney+

Perché la nave di Boba Fett ha ricevuto un cambio di nome?

Si pensa che le connotazioni negative associate alla parola “schiavo” siano state ciò che ha motivato i creatori a cambiare il nome della nave.

I fan inizialmente pensavano che Boba Fett si riferisse solo al nome del modello della nave – una pattuglia e un mezzo d’attacco di classe Firespray-31 – tuttavia, le didascalie dell’episodio si riferivano anche alla nave come “Firespray” accusando il nome è stato cambiato in Canone di Guerre Stellari.

Il Libro di Boba Fett si riferiva anche al tempo trascorso dal cacciatore di taglie con i Tusken Raiders come un affare più leggero di quanto descritto in precedenza, quando Boba fu originariamente creato per essere il loro schiavo.

Immagine dalla Disney.

I fan discutono di Firespray

Come previsto, questo drastico cambiamento ha acceso i dibattiti all’interno del fandom, con alcuni in lutto per il cambio di nome e altri felici di accettare il nuovo titolo.

Un fan su Twitter ha chiarito che la nave dovrebbe essere chiamata con il nome nominato da Star Wars Canon:

Non mi interessa se la chiamano “Firespray” o “Firecrotch”… La nave di Boba Fett sarà sempre la Slave 1 come il cannone da cui è stata creata! pic.twitter.com/BAYX8B689R — Dante (@canceldante) 19 gennaio 2022

Un altro stava mostrando il supporto del cambio di nome in Firespray e sperava di vederlo continuare:

L’eroe spara a Fennec Shand mentre le porte del Firespray si chiudono. Sì. Inoltre, sono felice di vedere che Lucasfilm sembra aver abbandonato il vecchio nome della nave di Boba Fett (la Schiava 1). Nell’episodio 4 lo chiama con la sua classe (Firespray) ma non con il suo nome. Spero che continui #BookofBobaFett — Adam Thomas (@RevAdamThomas) 20 gennaio 2022

Inoltre, un fan ha insistito sul fatto che il cambio di nome non fosse canonico e che Boba Fett si riferisse solo alla nave per classe:

Non sono uno che si occupa di politica, ma non hanno mai detto di aver ribattezzato la nave di Boba Fett, si riferiscono solo ad essa come a un modello. Un po’ strano, ma è più strano insistere nel chiamarlo “Slave 1” — Hidden Cryptid (@HiddenCryptid_) 20 gennaio 2022

