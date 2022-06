Il miglior episodio di qualsiasi serie Disney+

Abbiamo visto succedere molte cose nei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi. Dal rapimento di Leia a Obi-Wan che torna in battaglia fino agli ultimi momenti in cui ha scoperto che Anakin Skywalker era ancora vivo. La serie può continuare il suo slancio? Immergiamoci.

L’episodio inizia con Obi-Wan che rievoca quel momento nella sua testa quando l’Inquisitore Reva gli ha parlato di Anakin. Mentre lo riproduce nella sua testa, vediamo i pezzi che si uniscono per l’abito di Darth Vader. Quindi, passiamo a Darth Vader e Reva che hanno una conversazione su Obi-Wan e lui le dice che vuole Kenobi, ORA. Onestamente, ho quasi pianto, i momenti in cui Hayden ha camminato e parlato per la prima volta nei panni di Darth Vader, MIND BLOWN. Ho adorato questo momento.

Leia e Obi-Wan stanno discutendo mentre stanno tornando per riportarla alla sua famiglia. La relazione continua a prendere forma mentre lui le racconta storie su dove si trovano, com’era la terra e come tutti non sono persone amichevoli. Ma poi, Obi-Wan vede qualcosa in lontananza che lo spaventa. Guardò Leia, guardò in alto e quella persona se n’era andata. Mi piace l’idea che forse Obi-Wan vede le cose, o forse sta impazzendo per aver scoperto Anakin.

Torniamo alla nave, dove vediamo il Quinto Fratello e Reva andare avanti e indietro su chi comanda. Alla fine, lo informa di aver parlato con Darth Vader e lui ha detto di lasciarla guidare la caccia. Tuttavia, non è contento delle sue azioni e fa sapere che vuole quel posto al tavolo.

Vivien Lyra Blair continua a rubare la scena nei panni di Leia in Obi-Wan Kenobi

Haja sembra aver mandato Obi-Wan e Leia in mezzo al nulla. Una Leia molto impaziente ferma un camion e fa loro un passaggio fino al porto. Amo così tanto la scrittura qui di Leia. è solo una ragazzina, fa cose da ragazzina e si comporta come una ragazzina, il che ovviamente sta uccidendo Obi-Wan, ma le loro battute sono scritte così bene. Durante il viaggio verso il porto, un paio di soldati hanno bisogno di un passaggio e il viaggio è passato da divertente a serio terribilmente veloce per il nostro duo preferito. Un errore quasi coglie Obi-Wan in una bugia, ma si salva con un bel insabbiamento.

Dopo che i soldati sono scesi dal camion, Leia inizia a interrogare nuovamente Obi-Wan su chi sia, come conosce sua madre e si chiede persino se sia suo padre o meno. Quando scava più a fondo, arrivano a un posto di blocco dove costringe i due a scendere dal camion dei soldati. Mentre un riconoscimento facciale sta per scansionare il viso di Obi-Wan, inizia a combattere i soldati e li fa fuori tutti, o almeno così pensa. Si presenta un carro armato misterioso e pensano di essere finiti, ma è qualcuno che li salva invece.

Haja in realtà è arrivato per la coppia, ma l’incertezza di Obi-Wan li ha fatti muovere prima del necessario e ora si trovano in uno scenario potenziale in cui stanno lottando per uscire. Un membro del servizio imperiale li sta aiutando a uscire mentre si intrufolano in una città fino a quando la nave non è programmata per il decollo. Dopo un paio di chiamate ravvicinate, tutto sembra pronto per loro finché non arriva Darth Vader e mette Obi-Wan in trance.

Mentre Vader cammina per la città, usa la forza per la prima volta e, mio ​​Dio, è stato bello vederlo. Quindi, Obi-Wan chiede al Tala (ufficiale imperiale) di portare Leia fuori città e lui li raggiungerà. Successivamente, vediamo Obi-Wan che tenta di lasciare la città, ma invece otteniamo la nostra prima interazione tra Vader e Obi-Wan che porta al primo dualismo tra i due!!!!!

Quando l’episodio volge al termine, la battaglia tra Vader e Kenobi è molto unilaterale poiché Vader prende il sopravvento e getta Kenobi nel fuoco, letteralmente. Vuole che provi il dolore che ha provato e mentre chiede agli Storm Troopers di portargli Kenobi, Tala viene in soccorso e aiuta Kenobi a scappare. Successivamente, vediamo Reva trovarsi faccia a faccia con Leia e boom, episodio finito.

Nel complesso, ero onestamente spaventato perché questi spettacoli tendono a diminuire dopo i primi episodi. Tuttavia, la terza parte prende ciò che hanno costruito nei primi due episodi e dà fuoco al mondo. È HANDS DOWN uno dei migliori episodi di Disney+ che abbiamo visto fino ad oggi. Abbiamo l’anticipo della battaglia, una continuazione dei nuovi personaggi e un finale che ci farà tornare per saperne di più.

Obi-Wan Kenobi Episode 3 è in streaming su Disney+ oggi.