Il libro di Boba Fett tornerà per la stagione 2? Speranze di rinnovamento esplorate

Dopo i titoli di coda nella seconda stagione di Il Mandaloriano, Il libro di Boba Fett è diventata l’ultima serie TV di Star Wars quando è arrivata su Disney+ a dicembre 2021.

La serie continua la storia del cacciatore di taglie più temuto e famigerato della galassia mentre punta a diventare un signore del crimine dopo aver preso il trono di Jabba the Hutt.

Gli episodi della serie sono andati in onda settimanalmente e mentre il finale continua ad avvicinarsi, i fan hanno iniziato a chiedersi se The Book of Boba Fett potrebbe tornare per la stagione 2.

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Il libro di Boba Fett*

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

Il libro di Boba Fett tornerà per la stagione 2?

Al momento in cui scrivo, Lucasfilm deve ancora annunciare ufficialmente se The Book of Boba Fett continuerà per una seconda stagione.

Il più grande indizio che abbiamo sul futuro della serie finora è arrivato dallo stesso Boba Fett, Temuera Morrison, come ha detto a Express nel luglio 2021: “Penso che lo faranno [Lucasfilm/Disney] devo considerare alcune cose… L’albero sta ancora crescendo.​

“Probabilmente vorranno prima testare le acque, non se ne è parlato”, ha detto.

I commenti di Morrison non dovrebbero sorprendere in quanto, nel momento in cui li ha realizzati, la serie era ancora a diversi mesi di distanza ed era avvolta nel segreto come lo sono tutte le versioni di Star Wars.

Ora che The Book of Boba Fett è stato rilasciato, tuttavia, Lucasfilm e Disney vorranno probabilmente studiare la reazione alla serie prima di impegnarsi per il suo futuro, ma si spera che non aspetteremo troppo a lungo per saperne di più.

Lucasfilm | Disney+

Quello che vorremmo vedere nella seconda stagione di The Book of Boba Fett

Dopo una manciata di episodi, finora siamo rimasti ampiamente colpiti da Il libro di Boba Fett, ma siamo rimasti a desiderare qualcosa in più dalla storia del cacciatore di taglie diventato boss del crimine.

Vale a dire, per vedere un po’ di più del lato freddo, calcolatore e spietato di Boba che ha fatto la sua prima apparizione in un film L’impero colpisce ancora così iconico.

Mentre è stato interessante vedere il personaggio di Fett rimpolpato quando la sua faccia non è stata nascosta dietro il suo elmo (come lui che ora è un padre orgoglioso del rancore), il fatto che Fennec e l’equipaggio di Boba abbiano dovuto salvarlo alcune volte mentre combatteva riduce il mito secondo cui Boba era una volta il cacciatore di taglie più temuto della galassia.

Ma poi di nuovo, allora quante volte i signori del crimine si sporcano le mani? Forse se Boba fosse stato tradito da uno dei suoi alleati, potrebbe vederlo prendere il comando dell’azione.

Inoltre, è un peccato che la tribù Tusken di Boba sia stata apparentemente uccisa nell’episodio 3, poiché sarebbe stato affascinante vederli collaborare con Fett e diventare più importanti su Tatooine man mano che il suo impero criminale cresceva. Chissà, forse alcuni membri della tribù sono sopravvissuti?

Lucasfilm | Disney+

I fan discutono delle speranze della seconda stagione

Mentre The Book of Boba Fett è appena arrivato, un certo numero di fan di Star Wars si sono già rivolti ai social media per discutere delle loro speranze su come potrebbe essere una potenziale seconda stagione.

Un fan su Twitter ha scritto: “La mia previsione è che Qi’ra [from Solo: A Star Wars Story] apparirà nell’ultimo episodio de Il libro di Boba Fett e poi la avremo nella seconda stagione.

Mentre questo fan ha scherzato: “Non vedo l’ora che arrivi la seconda stagione di The Book Of Boba Fett: The Search For More Water”.

Questo fan ha fatto riferimento a un altro cacciatore di taglie nel suo commento, dicendo: “Se Cad Bane non fa un cameo in Book of Boba Fett o non è impostato per essere il cattivo principale nella stagione 2, sarò p**** D.”

E infine, questo fan ha commentato: “Immagina che il libro di Boba Fett abbia una seconda stagione in cui Temuera Morrison interpreta Jango in flashback sulla scia di Il Padrino, parte II”.

Lucasfilm | Disney+

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

In altre notizie, HBO: Peacemaker ha davvero dei poteri da “supereroe”?