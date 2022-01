Il libro di Boba Fett ha appena ricevuto il trattamento di Danny Trejo e Robert Rodriguez

Nell’episodio 3 di The Book of Boba Fett su Disney+ ha visto la leggenda del cinema Danny Trejo fare il suo debutto nel franchise di Star Wars.

Sebbene ai fan non sia stato dato alcun avviso ufficiale dell’apparizione di Trejo nella serie, il suo coinvolgimento è stato anticipato dai fan dopo che suo cugino e collaboratore di lunga data, Robert Rodriguez, si è unito al progetto come produttore esecutivo nel 2020.

Chi è il personaggio di Danny Trejo?

Il personaggio è stato introdotto a metà dell’episodio dopo che i gemelli Hutt hanno erroneamente inviato Black Krrsantan ad attaccare Boba nel sonno.

Prima di lasciare Tatooine, i gemelli regalano a Boba un vitello Rancor per scusarsi, insieme al suo allenatore interpretato da Trejo.

Sebbene il personaggio non abbia mai condiviso dettagli significativi su se stesso, il pubblico ha appreso che il Rancor proveniva da una linea di campioni ed è stato salvato dal personaggio di Trejo.

I Rancor sono grandi creature simili a rettili, originarie del pianeta Dathomir.

Questa non è la prima apparizione di Rancor nel franchise, con Luke Skywalker che si trova faccia a faccia con una delle creature nell’Episodio VI.

I preferiti dai fan Danny Trejo e Robert Rodriguez collaborano

È risaputo a Hollywood che ovunque vada Robert Rodriguez, Danny Trejo non è da meno.

Forse la loro collaborazione più famosa è il franchise Spy-kids, creato da Rodriguez, dove Trejo interpreta Machete Cortez, il Federale messicano e zio dei famigerati protagonisti del franchise, Carmen e Juni.

I due hanno anche lavorato al film d’azione neo-occidentale del 1995, Desperado, scritto e diretto da Rodriguez.

In un’intervista del 2013 con Power 106 Los Angeles, la coppia ha detto di come hanno scoperto di essere imparentati quando la famiglia è venuta a trovarli sul set di Desperado.

I fan reagiscono all’iconico episodio 3 del Libro di Boba Fett

Il cameo di Trejo è stato uno shock per alcuni fan di Boba Fett, che sono saltati su Twitter per annunciare la loro eccitazione.

Un fan ha scritto dell’episodio, mentre “non è stato così ricco di eventi come il precedente… la trama principale si sta finalmente muovendo. Inoltre ci ha dato qualcosa che non avrei mai pensato di voler vedere: Danny Trejo in Star Wars!

Un altro ha detto: “OVVIAMENTE Robert Rodriguez avrebbe Danny Trejo nel libro di Boba Fett lol”.

Un utente ha aggiunto: “Ah, Robert Rodriguez ha diretto il nuovo episodio di oggi de Il libro di Boba Fett. Da qui l’uso gratuito di Danny Trejo. Non me ne lamento”.

@ryanarey 1 di 2 – Il miglior episodio di Book of Boba Fett! Stefano Radice. Danny Trejo. La banda di motociclisti cyborg ora lavora per Boba Fett. Rancore da compagnia. Black Krrsantan ritorna e vive per tornare un’altra volta. Le streghe di Dathomir ottengono una menzione. – 🇺🇲 Brand Ex ™ ️ ♂️ (@brandeks) 12 gennaio 2022

il libro degli spoiler di boba fett–––di tutte le persone che mi aspettavo di far apparire Danny Trejo non era una di quelle — Jake! (@sonicstature) 12 gennaio 2022

PERCHÉ DANNY TREJO È NEL LIBRO DI BOBA FETT LMFAOOOOOOO #BobaFett — dilf in formazione (@jawen69) 12 gennaio 2022

Considerazioni iniziali su Book of Boba Fett EP 3: La nuova banda di motociclisti di Boba è la mia nuova cosa preferita in Star Wars! Amo il loro stile, adoro le loro biciclette. Sembra che gli sceneggiatori stiano solo spuntando una casella con il nuovo rancore, ma sono interessato a vedere dove va. Danny Trejo è CAPRA. — Ciad Awesomington (@Awesomington) 12 gennaio 2022

Ero già entusiasta del fatto che Robert @Rodriguez stesse pubblicando Book of Boba Fett, ma non ero preparato per la gioia di sentire Danny Trejo dire “I Rancor sono creature emotivamente complesse”. @ufficialeDannyT — Paul Christopher Hoppe (@zenmadman) 12 gennaio 2022

