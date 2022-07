Il libro di Boba Fett e Star Wars: Visions guadagnano nomi di Emmy

Gli spettacoli Disney+ sono stati nominati in cinque categorie…

È una storia di benessere in una piacevole giornata estiva. Martedì, Lucasfilm lo ha annunciato Il libro di Boba Fett e Star Wars: Visioni sono stati nominati per gli Emmy in più categorie.

Un leggendario cacciatore di taglie rinato come un leader con un cuore e storie animate della galassia molto, molto lontana attraverso l’obiettivo di alcuni dei più grandi creatori di anime. StarWars.com è lieta di annunciare che due serie di Star Wars, Il libro di Boba Fett e Star Wars: Visions, sono state premiate con le nomination ai 74° Primetime Emmy Awards.

L’elenco completo delle candidature comprende:

Il libro di Boba Fett

Eccezionali effetti visivi speciali in una stagione o in un film

Eccezionale montaggio del suono per una serie comica o drammatica (un’ora) “Capitolo 6: Dal deserto arriva uno sconosciuto”

“Capitolo 6: Dal deserto arriva uno sconosciuto” Costumi fantastici/fantascientifici “Capitolo 1: Uno sconosciuto in una terra straniera”

“Capitolo 1: Uno sconosciuto in una terra straniera” Eccezionale coordinamento delle acrobazie per una serie drammatica, una serie limitata o antologica o un film

Star Wars: Visioni

Eccezionale programma animato in forma breveStar Wars: Visioni • “Il Duello”

Scopri tutti i dettagli su Star Wars.com e guarda i 74° Primetime Emmy Awards sulla NBC lunedì 12 settembre alle 20:00 ET.

