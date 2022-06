Il Kamran della signora Marvel è un Nuumano nei fumetti Marvel

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Episodio 2 di Signora Marvel ha presentato ai fan l’interesse amoroso di Kamala Khan, Kamran, che avrà un ruolo più importante da interpretare mentre la serie continua.

Ti presentiamo Kamran nello show MCU e nei fumetti e ti diciamo dove hai già visto l’attore interpretarlo.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Chi è Kamran nello show e nei fumetti del MCU?

Kamran viene introdotto nell’episodio 2 di Signora Marvelintitolato Schiacciato, come nuovo studente e interesse amoroso di Kamala. Tuttavia, il finale dell’episodio ha rivelato che Aisha è sua madre.

Se guardiamo al personaggio dei fumetti di Kamran, tuttavia, scopriamo che è più di un semplice interesse amoroso.

Nei fumetti, Kamran è un Nuumano cresciuto a Jersey City ed esposto a Terrigen Mist che ha attivato i suoi poteri.

Dopo aver assistito ai poteri di Kamala, Kamran ha rivelato di essere un Nuumano e ha continuato a legarsi a lei, solo per poi rapirla mentre lavorava per il boss della mafia Lineage.

Kamran è un Nuumano il cui corpo brilla e può trasferire l'energia come un'esplosione. I suoi poteri furono attivati ​​dalla Bomba Terrigen. Creato da @GWillowWilson e @takmiyazawa, è un amico di famiglia di Kamala Khan. Hanno condiviso una storia d'amore, ma lui stava lavorando per il cattivo Lineage.

Incontra Rish Shah

Rish Shah è stato portato nella famiglia Marvel per interpretare Kamran Signora Marvel e la carriera accreditata dell’attore è iniziata nel 2017 con la serie Scherzo.

Altre importanti esibizioni televisive includevano un ruolo in Anni e annila soap opera britannica Emmerdalee Medici.

Shah dovrebbe apparire nei restanti quattro episodi di Signora Marvel e l’attore sta anche girando la miniserie Danno.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Guida agli episodi della signora Marvel

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Cavaliere della Luna, Occhio di Falcoe altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

Dai un'occhiata a questa grafica esclusiva di @itsnehak e scopri cosa l'ha ispirata nell'episodio uno di #MsMarvel. – "Ho davvero adorato il primo episodio e sono stato particolarmente attratto da due cose: una l'immagine dei braccialetti durante l'episodio e due la sua relazione a lei…"

SM. Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

