Il fratello di Obi-Wan Kenobi è già stato discusso nei media di Star Wars

La famiglia è tutto nell’universo di Star Wars, con i film principali della saga ovviamente incentrati sul clan Skywalker, mentre artisti del calibro di Rebels e The Mandalorian hanno visto famiglie forgiate da gruppi improbabili quando costretti a riunirsi.

Obi-Wan Kenobi è un personaggio che conosciamo da Una nuova speranza del 1977, ma la famiglia allargata di Kenobi è rimasta decisamente anonima durante i film principali, ma ora la nuova serie di Kenobi ha appena cambiato le cose.

L’episodio 3 della serie Obi-Wan Kenobi vede il titolare Jedi rivelare alcuni dettagli della sua famiglia a Leia, in particolare ricordando che ha un fratello, anche se non uno che conosceva molto bene.

Naturalmente, questo piccolo dettaglio è stato raccolto dai fan di Star Wars con molti che si sono chiesti chi potrebbe essere il fratello di Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi fa riferimento alla sua famiglia nell’episodio 3

Nei primi momenti del terzo episodio dello show, Obi-Wan e Leia sono costretti a fare l’autostop con un locale, facendosi passare per padre e figlia e, seduti nel retro del camioncino, entrano nell’argomento del loro rispettive famiglie.

Durante la conversazione, Leia chiede se Obi-Wan è il suo vero padre, lui rifiuta ma non menziona chi è la sua vera famiglia.

Per distogliere la mente di Leia dall’argomento, Kenobi cambia rapidamente argomento alla sua stessa famiglia e rivela come non ricordi molto di loro perché è stato portato dai Jedi in giovane età.

“Come Jedi, veniamo presi dalle nostre famiglie quando siamo molto giovani”, spiega. “Ho ancora scorci, bagliori davvero, lo scialle di mia madre, le mani di mio padre.”

“Ricordo un bambino”, dice mentre Leia offre una rapida risposta. “Sì, penso di aver avuto un fratello. Davvero non lo ricordo. Avrei voluto farlo”.

Il fratello di Obi-Wan Kenobi discusso in altri media di Star Wars

Nel romanzo originale de Il ritorno dello Jedi, Obi-Wan rivela a Luke che Owen Lars era suo fratello, quindi si fidava che Owen si prendesse cura del giovane Luke su Tatooine, anche se da allora questo è stato ricollegato dai Prequel poiché Owen è cambiato in Il fratellastro di Anakin invece.

Nel 2015, il racconto di Abel G. Peña Lone Wolf: A Tale of Obi-Wan and Luke rivela che da bambino e da giovane padawan, Obi-Wan sognava la sua famiglia e un fratello di nome Owen.

Tuttavia, il racconto spiegava che questi sogni erano visioni del futuro poiché Obi-Wan sarebbe cresciuto fino ad avere un legame fraterno con Owen Lars, più o meno allo stesso modo della sua relazione con Anakin.

All’inizio di Obi-Wan Kenobi, tuttavia, è difficile vedere come la coppia possa formare un legame così stretto poiché la loro relazione è a dir poco tesa, ma Owen distoglie l’attenzione degli Inquisitori, anche se afferma che non l’ha fatto per Obi-Wan.

Forse gli episodi finali della serie spiegheranno di più sulla relazione che Obi-Wan e Owen condividono.

Resta da vedere se la serie Obi-Wan Kenobi cambi, retcon o giochi in questa estesa tradizione di Star Wars, o riveli un personaggio precedentemente sconosciuto.

I fan reagiscono alla rivelazione del fratello

Mentre Obi-Wan fornisce poche informazioni sulla sua famiglia, la rivelazione che potrebbe avere un fratello ha sicuramente portato a molte discussioni sui social media.

Un fan su Twitter ha scritto: “Sono l’unico che non sapeva che Obi-Wan aveva un fratello?”

Mentre un altro ha aggiunto: “Combattere l’impulso di far emergere le teorie di Rey Kenobi dopo che Obi-Wan ha detto di avere un fratellino”.

“Il fratello di Obi-Wan si chiama Obi-Two”, ha scherzato un altro fan.

Questo fan ha commentato: “Obi-Wan ha solo un vago ricordo di suo fratello, mentre deve affrontare suo ‘fratello’ [Anakin]. Non sto bene”.

Anche se questo fan ha notato come i Jedi non siano necessariamente così grandi dopo tutto: “Ho trovato interessante che Obi-Wan abbia parlato di ricordare i suoi genitori. Lo scialle di sua madre, le mani di suo padre, la possibilità di avere un fratello. I Jedi avrebbero preso questi bambini e avrebbero lasciato loro un piccolo ricordo delle loro famiglie.

E infine, questo fan ha scritto: “Ho bisogno di 3 o 5 anni per riprendermi dal fatto che il fratello di Obi-Wan è canonico, non parlarmi”.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

