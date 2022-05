Il finale dell’episodio 6 di Moon Knight ha spiegato: chi è l’altra personalità di Marc?

Cavaliere della Luna si è concluso con il suo sesto episodio (anche se i fan sperano che riceverà una seconda stagione). La serie ha spinto verso uno scontro non solo tra Marc, Steven e Harrow, ma anche Khonshu e i discepoli di Ammit. Il finale non ha deluso in questo senso. In effetti, ha riservato sorprese che renderanno felici molti spettatori.

In quanto tale, vogliamo assicurarci che tu non abbia l’imbarazzo di nulla. Se non hai visto l’episodio, aggiungi questa pagina ai segnalibri e torna quando l’hai fatto. È meglio entrare in questo finale senza sapere cosa succede.

Spoiler prima di Cavaliere della Luna episodio 6

Se hai scelto di continuare a leggere, tuffiamoci in quello che è successo nel sesto episodio!

Steven è davvero morto in Moon Knight?

Per fortuna, no, non lo è. Marc ha scelto di lasciare il Campo di Canne per tornare indietro per il suo alter. Taweret lo avverte che non sarebbe stato in grado di tornare, ma Marc si spinge nel deserto dove trova Steven congelato. In un discorso molto adorabile, il nostro eroe ammette di aver sempre cercato di proteggere Steven per ciò che rappresenta, ovvero ciò che c’è di buono nel mondo.

Marc dice: “Sei l’unico vero superpotere che abbia mai avuto”, e mette il cuore di pietra nella mano di Steven in modo che possano condividerlo. Questo momento toccante li sblocca entrambi dalle sabbie di The Duat e possono entrare nella terra dei vivi per combattere un altro giorno.

Harrow rilascia Ammit in Moon Knight?

Mentre Marc e Steven erano nella Duat, Harrow aveva finalmente portato a termine il suo compito. Aveva preso l’ushabti di Ammit dal corpo prono di Marc e l’aveva portato al tempio degli dei. Per liberarla, distrusse l’ushabti e la dea fu finalmente di nuovo nella terra dei mortali. Sebbene la bilancia di Harrow fosse sbilanciata, scelse di tenerlo al suo fianco invece di ucciderlo. Ha infranto il suo stesso principio, ma lui l’ha salvata ed è devotamente leale, quindi lei fa un’eccezione per lui.

Quello di cui non sono a conoscenza è anche Layla che si aggira furtivamente per la tomba. Si era travestita e si era mimetizzata con i discepoli di Ammit. Sotto la direzione di Taweret, Layla ruppe l’ushabti di Khonshu e liberò il dio della luna.

Layla diventa l’avatar di Khonshu in Moon Knight?

Layla liberò Khonshu perché aveva bisogno del suo aiuto, tuttavia, si rifiutava ancora di essere il suo avatar. Non è un dio di cui fidarsi. Negarlo significa che all’inizio deve combattere Ammit da solo, e non sta andando bene. Tuttavia, quando sente che Marc e Steven sono di nuovo vivi, va immediatamente da loro con lo spirito.

La nostra ragazza Layla, che è ancora nel tempio, ha scoperto da Osiride che ha bisogno di legare Ammit a un avatar per liberarla dal mondo, ma solo un altro avatar può farlo. Quindi, mentre si rifiutava di diventare l’avatar di Khonshu, si offre invece a Taweret su base temporanea.

È in quel momento che nasce il supereroe, Scarlet Scarab!

Layla e Marc stanno insieme in Moon Knight?

Tutti amano una buona coppia di battaglia, giusto? Bene, questo è esattamente ciò che ci offre questa serie! Mentre Ammit e Khonshu combattono come due enormi creature in a Godzilla film, Marc e Steven stanno affrontando Harrow. Quando le cose si fanno terribili per i nostri eroi, Layla si tuffa con i suoi nuovi poteri che includono le ali dello scudo!

La sua riunione con Marc e Steven è dolce. Anche se la serie non si conclude con Marc e Layla che hanno superato quello che è successo, non sembra nemmeno che si separeranno. Ma dovranno capire chi è il secondo alter di Marc. Parleremo meglio di lui più avanti. Primo, il destino di Ammit.

Ammit muore in Moon Knight?

No, la dea non muore. Marc e Layla la intrappolano nel corpo di Harrow. Khonshu insiste affinché Marc uccida Harrow, cosa che ucciderebbe anche Ammit, ma il nostro eroe resta fermo. Dice al dio della luna di ucciderli lui stesso se vuole così disperatamente che se ne vadano. Khonshu non lo fa. Invece, concede a Marc la sua libertà… o almeno così sembra.

Chi è il secondo alter di Marc in Moon Knight?

Khonshu non è all’altezza della sua parola. Nella scena post-crediti, Harrow è in un reparto di psichiatria. Quando la sua nutrice cerca di trascinarlo via, un uomo intercede e prende il discepolo. Mentre escono, viene rivelato che un membro dello staff è stato ucciso.

Si scopre che l’uomo sta portando Harrow a vedere Khonshu. Lo mette in una limousine bianca dove il dio della luna indossa un abito simile a quello del signor Knight. Il presunto protettore dell’umanità spiega che non aveva mai avuto intenzione di prendere Layla come suo avatar, che Marc è più turbato di quanto pensi e che ha un amico in Jake Lockley.

Ciao, l’altro alter di Marc! Jake è quello in cui Marc si dissocia quando è vicino alla morte. È l’altare nel sarcofago rosso. Il più micidiale e imprevedibile degli alter di Marc che a questo punto parla solo in spagnolo.

Arthur Harrow muore in Moon Knight?

Jake estrae la pistola e spara a Harrow, ma non è chiaro che sia effettivamente morto. La telecamera non mostra il suo corpo, solo la limousine che parte.

Cavaliere della Luna doveva essere una serie limitata, tuttavia, tutte le persone coinvolte sono rimaste aperte a una stagione 2. La recente promozione del finale ha suggerito che forse ci sarà una seconda stagione.

Se questo è il caso, Harrow (e quindi Ammit) sopravviverà probabilmente a questo incontro con Jake. Dopotutto, Khonshu avrebbe potuto uccidere l’uomo quando Marc gli aveva detto di fare il suo lavoro sporco, ma non l’ha fatto. Per non parlare del fatto che Harrow rimase in quel reparto per un po’ prima che Khonshu andasse a trovarlo. Forse c’è di più in questa storia di quanto sappiamo in questo momento.

Ti terremo aggiornato Cavaliere della Luna notizia. Resta sintonizzato sul telecomando nascosto!