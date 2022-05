Il finale della prima stagione di Moon Knight si conclude magnificamente e vogliamo di più

Il Cavaliere della Luna il finale della prima stagione è qui ed è così soddisfacente. Cavaliere della Luna ha portato gli spettatori in un viaggio straordinario dall’uscita dell’episodio 1. Oscar Isaac ha dimostrato più e più volte di essere stato creato per i ruoli di Steven Grant e Marc Spector. Dalle stranezze educate a un aspetto burbero, Isaac ha catturato i nostri cuori in un modo tale che siamo rimasti devastati dallo stato delle cose alla fine dell’episodio 5. Steven ha salvato Marc ed è stato dato per morto.

L’episodio 6 mette tutti quei punti che si sono lentamente collegati tra loro in pieno movimento e quello che otteniamo è davvero meraviglioso. Nonostante sia morto, Marc sceglie un percorso lontano dalla pace eterna eterna e dall’armonia. Marc non lascerà Steven nel deserto a svanire per sempre. Questo legame che condividono è ciò che rende questi personaggi adorabili e avvincenti.

May Calamawy nei panni di Layla El-Faouly ed Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow continuano a brillare nei loro ruoli, mentre il ruolo di F. Murray Abraham nei panni di Khonshu riappare dopo essere stato liberato dalla sua prigione di pietra.

Il Cavaliere della Luna il finale della prima stagione offre ai fan la scelta tra la pace celeste e la dannazione eterna, lasciando che qualcuno viva o uccidendolo, e mette in evidenza il diritto di una persona di scegliere se un dio ha il controllo del proprio corpo. La posta in gioco è enormemente alta poiché ogni personaggio pesa i costi associati a quelle scelte.

Il finale della prima stagione di Moon Knight porta un bellissimo equilibrio a quelle scale

È sicuro dire che Harrow è decisamente malvagio. Non c’è nessun amore perduto per una persona che desidera uccidere quelli prima che facciano il male. Ricorda la realtà che Steven ha sottolineato nell’episodio 2, “Forse sono solo io, ma in qualche modo traccio un limite all’omicidio di bambini”. Dopo aver rilasciato Ammit, Harrow porta l’intera faccenda dell’omicidio a un livello superiore.

Questo potere fa paura. Bloccate in una presa indistruttibile, le persone vengono giudicate immediatamente. Se hai lo scopo di fare del male in futuro, la tua vita si estingue. Mai un potere è sembrato così spaventoso da quando vedere i personaggi amati scomparire Vendicatori: Infinity War. Inoltre, le anime prese vengono poi immesse nella bocca di un coccodrillo gigante. Sì, non è affatto spaventoso.

L’attrazione emotiva non si ferma qui mentre la tensione cresce per tutto il tempo Cavaliere della Luna finale della prima stagione. Da Layla che cerca di respingere i sicari o scappare da un edificio che sta crollando, Steven e Marc che scappano da un’enorme tempesta di sabbia o si impegnano in una grande battaglia nel cuore del Cairo, i creatori dietro Cavaliere della Luna dimostrare che hanno un serio bisogno di un’altra stagione.

Inoltre, chi sapeva che Harrow avesse delle abilità di combattimento serie? È in grado di gestire il Moon Knight di Steven e Marc, insieme al ruolo “temporaneo” di Layla come avatar di Tawaret. Non solo Layla ha un’incredibile attrezzatura da combattimento, la voce fuori campo di Antonia Salib offre ai fan scambi spensierati in cui questo episodio è delizioso in quei momenti.

Per tutto il Cavaliere della Luna finale della prima stagione, i fan guardano mentre Steven e Marc tornano alla forma di Moon Knight e salvano la situazione. Eppure, falliscono. In una svolta epica in cui i “bravi ragazzi” sembrano destinati a perdere contro Harrow, le cose sembrano stranamente rievocative degli episodi precedenti.

Marc e Steven si interrompono brevemente dopo essere stati bloccati dal potente bastone di Harrow e presto saranno cancellati, e poi entrambi restano vittoriosi con i corpi che giacciono ovunque. Né Steven, né Marc né Layla non sanno cosa sia successo, e questa è una componente così magica di questa serie in cui i personaggi principali non sanno cosa sta succedendo.

Il Cavaliere della Luna il finale della prima stagione ribadisce le scelte di ogni personaggio poiché Layla dice a Marc che non deve uccidere Harrow. Scegliendo di far vivere Harrow, Steven e Marc si ritrovano a fluttuare nella coscienza mentre realizzano che il loro modo di affrontare le cose va bene. Non sono pazzi e sono d’accordo nel cercare di salvare il mondo insieme invece di combattere l’un l’altro per il controllo. È una sequenza meravigliosa perché troviamo il nostro eroe di nuovo a letto prima di cadere a faccia in giù perché si era dimenticato che la sua caviglia era legata al telaio.

Quel finale da solo fa il Cavaliere della Luna il finale della prima stagione è fenomenale poiché si conclude esattamente dove era iniziato. Tuttavia, non sarebbe la Marvel se non ci fosse una scena per i titoli di coda. Harrow si ritrova srotolato fuori dal suo reparto psichiatrico, messo in una limousine elegante e si trova faccia a faccia con Khonshu. Harrow sa che Khonshu stesso non può fargli del male. Sfortunatamente per il grande cattivo, Khonshu conosce un segreto che Harrow ora porterà nella tomba.

Khonshu spiega perché ha già l’avatar che ha sempre desiderato, qualcuno che non chiederà chi uccidere. Quando la faccia di Oscar Isaac appare dal sedile anteriore, la realtà colpisce Harrow al petto (insieme ad alcuni proiettili) quando viene introdotto un nuovo personaggio. “Vi presento il mio amico, Jake Lockley.”

Ti è piaciuto il Cavaliere della Luna finale della prima stagione? Speri in più Oscar Isaac anche come Moon Knight? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto! Segui Hidden Remote per il futuro Cavaliere della Luna e notizie Disney+.