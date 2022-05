Il film più strano e divertente

Sembra che al giorno d’oggi, per avere un film di grande successo, debba essere in un universo enorme o avere una sorta di proprietà intellettuale popolare (aka IP) collegata ad esso. Questo è il motivo per cui le persone fanno la fila intorno all’isolato per il nuovo film di supereroi Marvel e non hanno mai nemmeno sentito parlare del più recente vincitore dell’Oscar.

Con così tanti progetti basati su IP che inondano le onde radio, c’è da chiedersi che aspetto avrebbe un mondo con tutti questi enormi universi e personaggi connessi. Bene con Chip ‘N Dale: Salvataggio dei Rangersqueste domande hanno una risposta.

Chip ‘N Dale: Rescue Rangers segue la vita animata degli attori Chip (John Mulaney) e Dale (Andy Samberg) anni dopo la separazione dei due dopo la fine dello show televisivo Chip ‘N Dale: Rescue Rangers.

Dale sta ancora cercando di rivivere i giorni di gloria, mentre Chip ha preso la fine Salvataggio dei ranger come segno per uscire da quel mondo nel suo insieme. Quando il loro amico e compagno Salvataggio dei ranger protagonista, Monteray Jack (Eric Bana) viene rapito, Chip e Dale, insieme a nuovi amici, devono riunirsi ancora una volta per trovare il loro amico nel sottosuolo del cartone animato.

Questo film ha tutto, da sequenze d’azione divertenti a una pletora di meta-commenti sulla sovrabbondanza di riavvii di oggi e sull’uso eccessivo di IP nel loro lavoro. Devo dire, tuttavia, che non sono del tutto sicuro di chi sia questo film.

Chip ‘N Dale: Rescue Rangers è una satira strana, divertente e nostalgica

Come dice lo slogan, “Non è un riavvio, è un ritorno”. I fan della serie originale Disney potrebbero divertirsi nel vedere Chip, Dale e il resto della troupe tornare sullo schermo, anche se non sono gli stessi doppiatori con cui sono cresciuti, ma i bambini più piccoli potrebbero non esserlo. lo stesso godimento fuori di esso.

Trattandosi di rapimenti e anelli clandestini di “formaggio puzzolente”, mescolati con uno schema di “bootlegging”, questo film a volte non è leggero, il che rende ovvio il motivo per cui la Disney ha optato per un’uscita in streaming piuttosto che teatrale.

La storia che segue questo film è relativamente facile da ottenere, e se sei già un fan dello show televisivo, potresti capire dove andrà. Ma la storia semplice è compensata dalla pura stranezza di ciò che sta accadendo.

I film sono arrivati ​​​​e hanno utilizzato l’IP per il gusto di utilizzare l’IP, ma Salvataggio dei ranger ha un altro piano. Usano queste proprietà quasi per prendere in giro se stessi e Hollywood nel suo insieme per la grande abbondanza di personaggi. Piccole uova di Pasqua – che non condividerò in modo che tu possa avere l’effetto completo guardando il film – sono sparse per tutto il film in modo tale da rendere ogni fotogramma qualcosa di divertente o che attiri l’attenzione.

Cose a cui non avresti mai pensato nei tuoi sogni più sfrenati e cose che non avresti mai pensato di dover rivedere, tutte si fanno strada in questo film creando un’esperienza davvero piacevole.

Un altro motivo per cui questo film è così divertente è perché ogni doppiatore si impegna per la sua parte; specialmente Seth Rogen che chiaramente non ha paura di prendersi gioco di se stesso nel processo. Questo cast enorme capisce cosa sta tentando questo film e ci mette ogni briciolo di divertimento, dando alla satira un senso di significato.

In definitiva, Chip ‘N Dale: Rescue Rangers è puro divertimento. Ogni doppiatore, che si tratti di Eric Bana, Seth Rogen, JK Simmons, Will Arnett o del duo di John Mulaney e Andy Samberg, dà il massimo in questa meta-commedia. Questo sarà uno dei film più strani e divertenti dell’intero anno; una meravigliosa sorpresa dal regista Akiva Schaffer e dalla troupe. Continuerò a guardare per gli anni a venire e, abbastanza divertente, è un franchise dal quale non mi dispiacerebbe vedere di più.

Grado: B+

Chip ‘N Dale: Rescue Rangers debutterà venerdì 20 maggio su Disney+.