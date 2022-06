Il film è bello da guardare?

Abbiamo un altro grande film in uscita nelle sale questo fine settimana Anno luce. Vale la pena dare un’occhiata al cinema o dovresti aspettare l’uscita in streaming? Condivido i miei pensieri sul film, di seguito.

Sappiamo tutti che Andy ama Buzz, ma perché? Bene, Anno luce è il film che ha visto che fa innamorare Andy del personaggio e che desidera avere come uno dei suoi giocattoli preferiti. Senti, chiamami pazzo in questo confronto, ma ho pensato che fosse esilarante che una delle sequenze di apertura di questo film fosse stranamente simile a Top Gun: Maverick. È come il secondo film in due settimane (Dominio del mondo giurassico) che ha avuto momenti non così grandi a causa di quanto fosse incredibile Top Gun: Maverick li ha fatti.

Iniziamo parlando della storia e di come manchi di consistenza. Il pubblico viene presentato a diversi personaggi all’inizio, ma non abbiamo abbastanza retroscena o tempo per preoccuparci di loro. Detto questo, non ero emotivamente coinvolto quando le cose sono successe a loro. La storia lotta con questo potentemente non trovando l’equilibrio tra commedia e dramma. Il film, a volte, è esilarante, ma quando cercano di tornare al lato drammatico, mi hanno completamente perso. Non mi importava della posta in gioco, mai.

Sox di Lightyear sarà il nuovo personaggio Pixar preferito da tutti

Tuttavia, parlando di divertenti, Sox sarà il nuovo personaggio Pixar preferito da TUTTI. Il doppiatore veterano della Pixar Peter Sohn è perfetto nel ruolo di Sox. Non so dirti quante volte ho riso per qualcosa che ha detto o fatto. Ruba la scena ogni volta che è sullo schermo e ti eccita vedere Sox ogni volta che appare. Un altro protagonista del film è Keke Palmer nei panni di Izzy Hawthorne. Al di fuori di qualsiasi arco narrativo nel film, quello di Izzy era il migliore e l’unico a cui ero anche solo lontanamente connesso emotivamente.

La grande domanda è: com’è Chris Evans nei panni di Buzz? Mi è piaciuto, non sono sicuro che Evans aggiunga qualcosa fuori dall’ordinario al personaggio, ma non ha nemmeno danneggiato l’eredità del personaggio.

Complessivamente, Anno luce, mentre irregolare, è un buon momento. Con i momenti divertenti e la brezza di un runtime, ha abbastanza carne con l’osso per far divertire genitori e bambini nei cinema.

Anno luce uscirà nelle sale venerdì 17 giugno. Il film dovrebbe diventare disponibile su Disney+ qualche tempo dopo la sua uscita.