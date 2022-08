Il film Disney+ “Rise” sarà trasmesso in streaming su Hulu ed ESPN+

Per un tempo limitato, Salita sarà trasmesso in streaming su Hulu ed ESPN+, segnando la disponibilità del film su tutti e tre i servizi di The Disney Bundle.

A partire dal 18 agosto, gli abbonati Hulu e ESPN+ possono guardare l’originale Disney+ basato sulla trionfante storia di vita reale sulla straordinaria famiglia che ha dato al mondo il primo trio di fratelli a diventare campioni NBA nella storia della lega – Giannis e Thanasis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks e l’ex Los Angeles Laker Kostas Antetokounmpo, e il loro fratello minore Alex.

Il pubblico non ha mai visto una storia come quella degli Antetokounmpos. Dopo essere emigrati dalla Nigeria in Grecia, Charles e Vera Antetokounmpo (rispettivamente Dayo Okeniyi e Yetide Badaki) hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre vivevano sotto la minaccia quotidiana della deportazione. Con il figlio maggiore ancora in Nigeria con i parenti, la coppia desiderava disperatamente ottenere la cittadinanza greca, ma si è trovata minata da un sistema che li bloccava a ogni passo. Quando non vendevano oggetti ai turisti per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli – Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) – giocavano a basket con una squadra giovanile locale. Arrivati ​​in ritardo nello sport, hanno scoperto le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di livello mondiale, insieme al fratello Kostas (Jaden Osimuwa). Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con una prospettiva a lungo termine che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia. Solo otto anni dopo, Giannis e Thanasis hanno contribuito a portare i Milwaukee Bucks al loro primo anello di campionato in 50 anni, mentre Kostas ha giocato per i campioni della stagione precedente, i Los Angeles Lakers.

Salita Il cast di Dayo Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal, Taylor Nichols, introduce Ral Agada e introduce Uche Agada. Il film è stato diretto da Akin Omotoso (Vaia), scritto da Arash Amel (Un privato Guerra), e prodotto da Bernie Goldmann (300). Giannis Antetokounmpo e Douglas S. Jones sono stati i produttori esecutivi.

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

