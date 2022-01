Il cast dell’episodio 4 di The Book of Boba Fett: “The Gathering Storm”

Proprio come il suo programma genitore, Il Mandaloriano, The Book of Boba Fett vede il suo titolare cacciatore di taglie diventato signore del crimine affiancato da una serie di personaggi nuovi e colorati in ogni episodio.

Che siano ospiti famosi, nuovi arrivati ​​dal viso fresco o un attore nascosto sotto un enorme costume, tutti hanno un momento per brillare.

Ma chi si unisce a Temuera Morrison come guest star nel cast dell’episodio 4 di The Book of Boba Fett?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 4 di The Book of Boba Fett*

Data di uscita e trama dell’episodio 4 di The Book of Boba Fett

L’episodio 4 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ mercoledì 19 gennaio 2022.

Intitolato La tempesta di raccolta, l’episodio vede Boba Fett tentare di reclamare la sua nave dal palazzo di Jabba the Hutt nei suoi flashback indotti dai bacta, con l’aiuto di Fennec Shand, mostrandoci come la coppia si è incontrata per la prima volta.

Nel presente, Fett è alla ricerca di alleati in seguito alla crescente attività del Sindacato Pykes, reclutando il gladiatore Wookiee Krrsantan nei suoi ranghi mentre concorda un accordo con gli altri boss del crimine di Tatooine affinché rimangano neutrali nel prossimo conflitto.

Lucasfilm | Disney+

Il cast dell’episodio 4 de Il libro di Boba Fett

Come abbiamo visto finora in The Book of Boba Fett, la serie ha seguito il suo duo principale in ogni episodio, aggiungendosi a un elenco crescente di guest star con ogni nuovo capitolo.

Insieme a Temuera Morrison e Ming-Na Wen nel cast dell’episodio 4, The Gathering Storm, ci sono:

Cast principale e ricorrente

Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett

Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand

Matt Berry come 8D8

Carey Jones nel ruolo di Black Krrsantan

Jennifer Beals nel ruolo di Garsa Fwip

Guest star e nuovi arrivi

Stephen ‘Thundercat’ Bruner come proprietario del negozio Mod

Marlon Aquino nel ruolo del server Twi’lek

Andrea Bartlow nel ruolo del server di Twi’lek

Robert Rodriguez come Dokk Strassi

Phil LaMarr nel ruolo del capo klatooiniano

Barry Lown nel ruolo di Garfalaquox

Frank Trigg nel ruolo della Guardia Gamorreana

Collin Hymes come Guardia Gamorreana

Matthew Wood nel ruolo di Bib Fortuna

Potenziale cameo

Jon Favreau nel ruolo del capo droide

Lucasfilm | Disney+

Faretto da guest star

Stephen ‘Thundercat’ Bruner nei panni del chirurgo del negozio Mod

Il nuovo arrivo più grande e più breve nell’episodio 4 è stato quello di Stephen Lee Bruner, un artista musicale meglio conosciuto con il nome di Thundercat, noto per la sua interpretazione della canzone vincitrice di un Grammy Queste Mura e il suo album del 2020 È quello che è.

Nell’episodio, assume il ruolo del chirurgo del negozio di moda che salva la vita di Fennec, anche se il vero nome del personaggio deve ancora essere rivelato.

Lucasfilm | Disney+

Robert Rodriguez come Dokk Strassi

Il leader della famiglia criminale Trandoshan su Tatooine, questo personaggio è apparso anche nell’episodio 1 per rendere omaggio a Boba Fett.

Il doppiatore di Dokk Strassi è particolarmente degno di nota in quanto Robert Rodriguez è anche regista e produttore esecutivo di The Book of Boba Fett ed è anche noto per il suo lavoro in Alita: Battle Angel, Machete, Sin City e il Bambini spia franchising.

Phil La Marr come capo klatooiniano

Phil LaMarr fornisce la performance del boss Kaltooiniano simile a un cane che si trova in contrasto con Boba nell’episodio 4.

Anche se potremmo non vedere la sua faccia in The Book of Boba Face, i fan avranno quasi sicuramente visto o sentito Phil LaMarr in qualcosa poiché vanta oltre 500 crediti nella sua carriera di attore, con ruoli importanti in Star Wars ribelli, Pulp Fiction, Samurai Jack, I Griffin, e Futurama dove ha interpretato Hermes Conrad.

Barry Lown nel ruolo di Garfalaquox

Barry Lown è un altro attore la cui faccia non si vede nell’episodio 4 mentre interpreta il ruolo di Garfalaquox, uno dei boss del crimine Aqualish dalla faccia di ragno.

L’attore non ha troppi ruoli importanti di cui parlare, probabilmente il momento clou della sua carriera arriva in The Mandalorian, dove ha indossato l’armatura Beskar di Mando come sostituto acrobatico di Pedro Pascal.

Lucasfilm | Disney+

Jon Favreau come Chef Droid (potenzialmente)

E infine, arriviamo a un potenziale cameo che al momento non è confermato poiché il doppiatore dietro lo Chef Droid non è accreditato.

Tuttavia, crediamo che la voce del droide assomigli molto a quella di Jon Favreau, il creatore di Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fett, con alcune modifiche per farlo sembrare più robotico.

Se fosse davvero Jon Favreau, sarebbe un piccolo grande riferimento al suo film del 2014 Cuoco dove interpreta il maestro del cibo titolare, Carl Casper.

Non sarebbe la prima volta che Favreau presta il suo talento vocale a Star Wars con lui che doppia Pre Vizsla nel Guerre dei Cloni serie e Rio Durant in Solo: una storia di Star Wars.

Lucasfilm | Disney+

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

