Il cane muore in Prey e che razza è?

Il franchise di Predator è stato caratterizzato da alti e bassi. Tuttavia, scommettiamo che la maggior parte dei fan sosterrebbe per lo più bassi.

Il film originale del 1987 di John McTiernan è un classico indiscusso e ha introdotto una specie aliena indimenticabile e destinata ad essere iconica. Come tende ad essere il caso, il successo del film ha portato a un sequel, ma i fan non sono rimasti così colpiti dal seguito.

Da allora abbiamo visto personaggi del calibro di Predators e The Predator di Shane Black, mentre abbiamo anche visto la creatura mascherata interpretata in un’altra icona della fantascienza in due film di Alien vs Predator. Più recentemente, Dan Trachtenberg ha riportato il franchise alle sue radici e ha offerto qualcosa che i fan chiedevano da decenni. Un prequel.

Prey si svolge nel 1719 e racconta la storia di Naru (interpretata da Amber Midthunder), una giovane guerriera Comanche che tenta di dimostrare di essere una cacciatrice quando un misterioso alieno inizia a terrorizzare la sua comunità. Ha l’aiuto della famiglia e del suo compagno a quattro zampe Sarii.

Tuttavia, alcuni spettatori potrebbero trovarsi stressati e chiedere di sapere cosa succede. Allora, il cane muore a Prey?

ATTENZIONE: SPOILER

preda | cr. Studios del XX secolo.

Il cane muore a Prey?

No, Sarii non muore in Prey e sopravvive agli incontri con il mortale Predator fino alla fine.

Con questo in mente, tutti voi amanti dei cani là fuori potete sistemarvi e godervi il film sapendo che il cane esce bene dall’altra parte.

Nei film horror, il pubblico è spesso costretto a sentirsi protettivo nei confronti del cane perché nel corso degli anni abbiamo assistito a una serie di morti emotive di animali domestici nel cinema. A volte può sembrare che un cane sia stato messo lì solo per fornire al film una scena di morte straziante.

Ahimè, questo non è il caso di Prey.

Che razza di cane è Sarii in Prey?

Sarii è un dingo americano di nome Coco.

Cinemovie riporta che la razza viene spesso definita Carolina Dog. Per chi non lo conoscesse, il dingo è una razza di cane rara e primitiva che è stata trovata selvatica negli Stati Uniti sudorientali. Quindi, non solo Sarii è una grande aggiunta al film, ma anche un’autentica.

“Mi piace avere questa relazione tra amici”

Durante un’intervista con Dexerto, il regista Dan Trachtenberg ha parlato del lavoro con Coco sul set di Prey.

L’ha descritta come “super turbolenta. Molto energico. Sempre un momento da rosicchiare le unghie per noi sul set, ‘Coco piacerà, lascerà il segno e farà quello che deve fare?’ A volte era un viaggio per arrivarci, ma alla fine lo faceva sempre. È stato molto eccitante, sono accaduti molti applausi quando abbiamo finalmente ottenuto un’ottima interpretazione di Coco”.

Quanto al motivo per cui ha aggiunto Sarii, cita Mad Max 2: Il guerriero della strada come influenza.

“Adoro avere questo rapporto di amicizia con questa creatura, con un altro animale, in un film di Predator”, ha aggiunto.

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

