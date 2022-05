Il cameo scartato di Eternals da Moon Knight su Disney+

Oscar Isaac nei panni di Moon Knight in MOON KNIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli episodi della Marvel Cavaliere della Luna sono in streaming su Disney+. Lo spettacolo è stato assolutamente fantastico e i fan lo hanno adorato. Cavaliere della Luna esplorato una nuova posizione nell’universo. Un’altra cosa unica della serie Marvel è la connessione minima con l’MCU generale, cosa molto rara quando si tratta del Marvel Cinematic Universe, giusto?

Di recente, è stato rivelato che due idee per il cameo sono state scartate dallo spettacolo per il suo bene. I creatori volevano che fosse una cosa a sé stante. Ebbene, il 6 maggio è stata rivelata una delle idee cameo scartate. Chi doveva essere dentro Cavaliere della Luna?

Gli Eterni sono quasi apparsi su Moon Knight

Gli Eterni avrebbero dovuto avere una scena Cavaliere della Luna. Sarebbe stato un gigantesco flashback di una pesante sequenza di battaglie in CGI. Questa scena doveva servire da fredda apertura a uno degli episodi.

Ad un certo punto, c’è stato un flashback sulla pagina che in qualche modo mostrava uno degli Avatar di Khonshu nell’antico Egitto. Kingo e altri tre eterni avrebbero dovuto essere in questa scena. Sarebbe stato un Avatar ed Eternals alleati contro l’enorme Ammit. I flashback hanno coinvolto anche Alessandro Magno.

Sembra interessante, vero? Esseri cosmici contro un dio egizio delle dimensioni di Kaiju? Sarebbe stato davvero epico. Bene, è comprensibile che non l’abbiano fatto. Avevano le loro ragioni per demolirlo.

Il motivo principale per cui questa idea non è andata avanti è il budget. Ricreare l’antico Egitto, avere una dura battaglia in CGI e coinvolgere quattro attori per i cameo è ovviamente molto costoso. Senza dubbio sarebbe stato fantastico, ma poi la battaglia finale sarebbe stata compromessa. Sì, sarebbe stato divertente averlo, ma lo spettacolo era già solo di sei episodi e quello che abbiamo ottenuto era già fantastico.