Ice Cube è nella lista del cast di Obi-Wan Kenobi che confonde i fan di Star Wars

Manca solo un giorno al ritorno di Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, Guerre stellari i fan hanno esaminato l’elenco del cast e si sono imbattuti in Ice Cube.

Vediamo cosa dicono i fan confusi sul nome di Ice Cube nel roster e discutiamo su cosa potrebbe causare la confusione.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare Guerre stellari set di personaggi dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

I fan di Star Wars confusi dal credito di Ice Cube

Il fandom si è imbattuto nel nome di Ice Cube che appare nell’elenco dei membri del cast di Google dal Obi-Wan Kenobi serie su Disney Plus e questo non sembra giusto al fandom:

Impossibile caricare questo contenuto … chi interpreta Ice Cube nella serie @obiwankenobi?????? — Jay-Rod (@JaredK22) 24 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Ice Cube è elencato nel cast di Obi Wan Kenobi…. — Jσʂҽρԋ (@JRizza888) 25 maggio 2022

Ice Cube non è a Obi-Wan Kenobi, ma suo figlio sì

Google è noto per elencare gli attori accanto a un film in cui non sono mai stati, semplicemente perché potrebbero essere leggermente collegati al film o a uno degli attori.

In questo caso, Ice Cube è probabilmente elencato perché suo figlio, O’Shea Jackson Jr. è confermato per apparire nello spettacolo.

Il personaggio di Jackson Jr. deve ancora essere rivelato, ma l’attore apparirà in tutti e sei gli episodi della miniserie.

Episodio di Obi-Wan Kenobi e guida al cast

Obi-Wan Kenobi avrà sei episodi all’interno della serie, a partire da una prima in doppia fattura venerdì 27 maggio 2022.

Il doppio cartellone andrà in onda venerdì prima che gli ultimi quattro episodi si sposteranno al mercoledì per essere presentati in anteprima sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di rilascio per i prossimi sei episodi:

Episodio 1 : venerdì 27 maggio 2022

: venerdì 27 maggio 2022 Episodio 2 : venerdì 27 maggio 2022

: venerdì 27 maggio 2022 Episodio 3 : mercoledì 1 giugno 2022

: mercoledì 1 giugno 2022 Episodio 4 : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Episodio 5 : Mercoledì. 15 giugno 2022

: Mercoledì. 15 giugno 2022 Episodio 6: mercoledì 22 giugno 2022

Abbiamo anche evidenziato i membri del cast confermati di seguito:

Ewan McGregor – Obi-Wan Kenobi

– Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen – Anakin Skywalker

– Anakin Skywalker Joel Edgerton – Owen Lars

– Owen Lars Bonnie Piesse – Beru Whitesun Lars

– Beru Whitesun Lars Ruperto amico – Il Grande Inquisitore

– Il Grande Inquisitore Mosè Ingram – Reva / La terza sorella

– Reva / La terza sorella Cantato Kang – Il quinto fratello

– Il quinto fratello Indira Varma – un ufficiale imperiale

Kumail Nanjiani, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine e Rory Ross sono stati tutti scelti per ruoli non annunciati, insieme all’apparizione di un giovane Luke Skywalker.

Obi-Wan Kenobi debutterà il 27 maggio 2022 su Disney Plus.

