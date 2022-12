“I Simpson incontrano i Bocelli in Feliz Navidad” in arrivo su Disney+ il 15 dicembre

Il Natale sta arrivando in anticipo quest’anno per i fan di I Simpson! Oggi, Disney+ ha annunciato che il nuovo cortometraggio I Simpson incontrano i Bocelli in “Feliz Navidad” verrà lanciato il 15 dicembre esclusivamente sul servizio di streaming.

Nel prossimo cortometraggio da I SimpsonHomer sorprende Marge con l’ultimo regalo: un’esibizione indimenticabile della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli e del figlio di 25 anni Matteo e della figlia di 10 anni Virginia.

Il 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il nuovo singolo “Feliz Navidad” contenuto nel cortometraggio e nel loro nuovo album “A Family Christmas”.

I festeggiamenti continuano il 17 dicembre come I Simpson festeggia 33 anni dal suo primo episodio andato in onda nel 1989. Le prime 33 stagioni di I Simpson sono attualmente disponibili per lo streaming su Disney+.

I Simpson incontrano i Bocelli in “Feliz Navidad” è l’ultimo di una collezione di cortometraggi di I Simpson creato in esclusiva per Disney+. I cortometraggi precedentemente pubblicati Benvenuto nel club, Quando Billie ha incontrato Lisa (nominato all’Emmy®), Maggie Simpson in “La forza si risveglia dal suo pisolino”. (nominato all’Emmy®), Il buono, il Bart e il Loki e I Simpson in Plusaversary sono attualmente disponibili su Disney+. Tutto questo e molto altro può essere trovato in I Simpson raccolta sul servizio di streaming qui: https://www.disneyplus.com/franchise/the-simpsons

