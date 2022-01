I più grandi takeaway dal nuovo spettacolo della Marvel

Il trailer dei Marvel Studios Cavaliere della Luna è finalmente qui. Con un 2021 impegnato ufficialmente nello specchietto retrovisore dei Marvel Studios, il primo dei suoi progetti del 2022, Cavaliere della Luna, la sua campagna di marketing è iniziata il 17 gennaio. Insieme al primo filmato in uscita, abbiamo anche ricevuto la conferma ufficiale di una data di uscita, poiché la serie sarà presentata in anteprima su Disney+ il 30 marzo.

Cavaliere della Luna vede Oscar Isaac nei panni di Marc Spector/Moon Knight insieme al candidato all’Oscar Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow. Per i fan che non hanno familiarità con il personaggio di Moon Knight, Marc Spector è un ex marine degli Stati Uniti con varie personalità distinte a causa della sofferenza del disturbo dissociativo dell’identità (DID). Dopo aver incontrato Khonshu, il dio egizio della luna e della vendetta, Spector assume il ruolo del vigilante Moon Knight.

In onda durante l’intervallo della partita di playoff della NFL Wild Card tra gli Arizona Cardinals e i Los Angeles Rams su ABC Lunedì sera di calcio, il trailer ci ha lasciato con un paio di cose importanti. Ora, prima di approfondire, assicurati di dare un’occhiata al trailer qui sotto se non l’hai ancora visto!

Moon Knight potrebbe essere lo spettacolo più grintoso della Marvel

Mentre l’MCU a volte cambia l’origine dei suoi personaggi per lo schermo invece di adattarsi direttamente dal materiale originale, sembra che la Marvel adatterà la maggior parte degli elementi del personaggio di Moon Knight in base alla sua descrizione ufficiale della serie. Moon Knight è sempre stato un personaggio che è stato nella parte più oscura delle storie. Il tempo del suo personaggio come mercenario e il passato nell’omicidio lasceranno senza dubbio il pubblico interessato a vedere come tutto questo andrà a finire sullo schermo.

Nonostante ottengano solo circa 2 minuti di filmato, le sequenze d’azione sembrano hardcore, il tono sembra cupo e le sequenze di combattimento sembrano violente. Per coloro che sono alla ricerca di un cambio di ritmo nelle puntate relativamente spensierate del MCU, questo sembra che possa essere lo spettacolo per te. Penso che la maggior parte dei fan stia spingendo i creatori a non tirarsi indietro e lasciare che questa serie diventi brutale. Sono curioso di vedere quanto diventerà oscuro, soprattutto quando sarò limitato dalla piattaforma adatta alle famiglie che è Disney+. Sarà interessante vedere i Marvel Studios spingere i limiti su questo.

Moon Knight sembra essere il progetto MCU più autonomo fino ad oggi

Praticamente senza riferimenti all’MCU su larga scala nel trailer, questa serie sembra gettare le basi per una storia a sé stante, basata sui personaggi. Personalmente, penso che questo possa essere a vantaggio dello spettacolo. Poiché Moon Knight è un personaggio meno noto, è meglio che il pubblico si concentri e consenta alla serie di fornire un’introduzione naturale a questo personaggio prima di gettare immediatamente i riferimenti del MCU a sinistra e a destra.

Anche così, è stato scioccante non vedere un riferimento all’universo più ampio. Ad esempio, di tutti i progetti Marvel fino ad oggi, lo direi Eterni sembra il più separato dal MCU – e anche in quel trailer, abbiamo ricevuto menzione di The Blip, Thanos e Avengers. Alla Marvel piace menzionare la più nota tradizione MCU nei suoi trailer per attirare lo spettatore occasionale, quindi l’assenza di questi elementi nel Cavaliere della Luna il trailer mi ha colpito.

Ora, Kevin Feige e co. riescono sempre a trovare un modo per integrare i loro personaggi negli eventi su larga scala, quindi solo il tempo dirà come lo stesso Moon Knight sarà mescolato al grande schema delle cose. Tuttavia, in base al trailer, sembra che questa serie sarà una narrativa relativamente radicata rispetto al resto delle versioni MCU che abbiamo ottenuto finora, e io sono favorevole. Penso che sia sicuro dire che non vedremo Thor o Captain Marvel volare in giro in questo.

Anche questo non sarà l’unico poster che avremo. Dato che questo è solo un poster teaser, puoi scommettere che vedremo un poster completamente aggiornato avvicinarsi alla data di uscita della serie.

Quanto sei eccitato per Cavaliere della Luna rispetto agli altri programmi Marvel Disney+? Fateci sapere nei commenti qui sotto!

Cavaliere della Luna è disponibile per lo streaming su Disney+ a partire dal 30 marzo.