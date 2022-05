I piedi di She-Hulk discussi nel dibattito su Twitter CGI del fandom Marvel

Il primo trailer di She-Hulk: avvocato ha lasciato il fandom Marvel diviso sullo studio favorendo la CGI per creare il supereroe rispetto agli effetti pratici e ancora di più parlare dei piedi del personaggio.

Riveliamo cosa dicono i fan sui piedi del gigante verde e sulla CGI del trailer nel suo insieme, oltre a discutere il conteggio degli episodi per la serie futura.

Creato da Jessica Gao per Disney Plus e basato sul personaggio della Marvel Comics, She-Hulk: avvocato è l’ottava serie MCU sulla piattaforma di streaming e vede come protagonisti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong e altri che seguono Jennifer Walters mentre tenta di guidare un nuovo studio legale nei panni del supereroe verde.

I fan della Marvel si sono divisi sui piedi di She-Hulk

La metà dei fan della Marvel è d’accordo sul fatto che i piedi di dimensioni piuttosto normali di She-Hulk siano troppo piccoli rispetto al suo fisico molto più grande, ma altri sono felici che abbia solo i piedi verdi in primo luogo.

Questo fan ha affermato che i piedi verdi di Jennifer Walter nei panni di She-Hulk avevano “risvegliato un’attrazione” che giaceva dormiente da qualche parte:

Impossibile caricare questo contenuto

She-Hulk ha risvegliato un'attrazione per i piedi verdi che non sapevo di avere — Quacky🦆 (@QuackyDuckEmoji) 17 maggio 2022

Un altro fan ha dovuto sottolineare la scena in cui si vedono i suoi piedi che escono dalle sue scarpe, ma non le sue braccia che esplodono attraverso le maniche della camicia:

Impossibile caricare questo contenuto

Posso già dire che lo spettacolo di She-Hulk non fa per me perché c'è un'inquadratura dei suoi piedi che escono dalle sue scarpe e non una delle sue braccia che esplode attraverso le maniche della camicia. — Maclanahan / Mermaid Comics (@Maclanahan) 17 maggio 2022

Infine, il fan ha risposto a un commento in cui affermava che She-Hulk era troppo delicata nell’MCU esprimendo come vorrebbero vedere più buff:

Impossibile caricare questo contenuto

So che non è fedele ai fumetti o altro, ma mi piacerebbe una She-Hulk buffa e massiccia. Come la fine del 2000, Chyna dell'era mamacita, se fosse alta 9 piedi, sarebbe perfetta. https://t.co/m4g0r3Ua8W — Corrado (@Cradicus) 18 maggio 2022

La CGI di She-Hulk non è delle migliori

A parte il tono confuso del primo trailer rilasciato da Disney e Marvel Studios, altri commenti hanno preso di mira il CGI dall’aspetto scadente.

Questo utente ha sostenuto gli effetti pratici sulla CGI, affermando che non era scienza missilistica condurre fotografie di trucchi per farla sembrare più grande:

Impossibile caricare questo contenuto

La CGI nel trailer di She-Hulk è orribile nel modo in cui rimani semplicemente sconcertato dal motivo per cui non hanno dipinto Tatiana Maslany di verde, non le hanno dato dei grossi muscoli protesici e poi hanno fatto foto con trucchi/prospettiva forzata per renderla sembra alto 7 piedi. Non è scienza missilistica. — Jonathan Lack (@JonathanLack) 18 maggio 2022

Un altro fan a confronto She-Hulk’s CGI a Il Re Scorpionefamoso per il terribile lavoro al computer:

Infine, questo fan ha ammesso che è stato difficile dare spazio alla Marvel per il povero CGI quando hanno un budget elevato per ogni episodio:

Impossibile caricare questo contenuto

È difficile per me dare a She-Hulk un po' di gioco per la CGI quando questi programmi MCU hanno un budget per i film. She-Hulk è di 10 episodi con $ 10-15 milioni da spendere per episodio. È un budget sufficiente per far sembrare legittima una signora verde. — Evan Von Doom 💀 (@EvanReadsComics) 17 maggio 2022

She-Hulk: Conteggio episodi di Attorney at Law

She-Hulk: avvocato sarà composto da nove episodi nella sua stagione di debutto e si pensa che uscirà in un formato settimanale come i suoi predecessori.

Lo ha riferito Comicbook.com Lei-Hulk originariamente aveva dieci episodi al suo nome, tuttavia, la Marvel ha cambiato il conteggio degli episodi in nove all’ultimo minuto.

Lei-Hulk diventerà la terza serie Marvel e Disney Plus rilasciata quest’anno, dopo Cavaliere della Luna e Signora Marvel – in anteprima l’8 giugno 2022.

Il 2022 vedrà anche uno speciale di Halloween attualmente senza titolo, pensato per essere un adattamento di Lupo mannaro di notte – e Speciale festivo dei Guardiani della Galassia in dicembre.

Screenshot da She-Hulk: Avvocato | Meraviglia |

Di Jo Craig – [email protected]

She-Hulk: Attorney at Law debutterà il 17 agosto 2022 su Disney Plus.

