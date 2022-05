I film e le serie da recuperare

Le cose stanno prendendo una piega strana nel MCU poiché i discorsi sempre crescenti del multiverso hanno portato tutti a questo, Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Il film potrebbe essere un sequel di Doctor Strange del 2016, ma trae anche influenze da molti dei film e programmi TV più recenti della Marvel.

Se sei un po’ confuso sulla storia delle origini di Stephen Strange o vuoi sapere come Wanda Maximoff è diventata davvero Scarlet Witch, ecco i film e gli spettacoli che devi guardare prima di vedere Doctor Strange 2.

*ATTENZIONE: spoiler in vista dei trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness*

1. Visione di Wanda

Dove guardare: disponibile su Disney+

Sono successe molte cose a Wanda Maximoff dall’ultima volta che l’abbiamo vista sul grande schermo in Avengers: Endgame, il tutto esplorato nella strana e meravigliosa serie WandaVision.

Persa nel suo dolore per Vision, Wanda riesce inavvertitamente ad attingere alle profondità sconosciute del suo potere e assume davvero il ruolo di Scarlet Witch.

WandaVision segna anche la prima indicazione che i film e i programmi TV della Marvel sono destinati a incrociarsi pesantemente, quindi i superfan del MCU vorranno sicuramente tenersi aggiornati sulle ultime serie per tenere traccia della rete di storie in continua crescita.

Marvel Studios

2. Dottor Strange

Dove guardarlo: disponibile su Disney+ e acquistabile su supporto fisico o digitale

Sebbene Multiverse of Madness possa essere un sequel di Doctor Strange del 2016, la trama del secondo film non si basa troppo sull’originale, a parte il ritorno di Karl Mordo di Chiwetel Ejiofor.

Detto questo, non c’è niente di male nel recuperare la storia delle origini di come Stephen Strange sia passato dall’essere un chirurgo altamente qualificato a diventare uno degli stregoni più potenti del mondo.

Marvel Studios

3. E se…?

Dove guardare: disponibile su Disney+

L’animazione What If…? è un altro spettacolo che si è fortemente appoggiato al concetto di multiverso e probabilmente il suo episodio migliore si concentra su una versione alternativa del Dottor Strange che si è rivolto a metodi malvagi per salvare il suo interesse amoroso, Christine.

Come hanno mostrato i trailer di Multiverse of Madness, ci saranno diverse varianti di Stephen Strange più un’apparizione di Captain Carter nel film, quindi dai un’occhiata ad alcuni What If…? gli episodi non guasterebbero

Marvel Studios | Disney+

4. Spider-Man: non c’è modo di tornare a casa

Dove guardare: può essere acquistato su supporti fisici o digitali

Doctor Strange potrebbe fare il suo primo tuffo nel multiverso nel nuovo film, ma il primo incontro di Stephen con la possibilità di universi infiniti è arrivato in Spider-Man: No Way Home.

Vedere personaggi di una serie infinita di universi quasi bombardarsi nel suo mondo ha chiaramente suscitato l’interesse del dottor Strange per il multiverso.

Marvel Studios | Immagini Sony

5. Avengers: Infinity War e Endgame

Dove guardarlo: disponibile su Disney+ e acquistabile su supporto fisico o digitale

Dopo che metà di tutta la vita è stata cancellata da Thanos, il dottor Strange vuole chiaramente impedire che qualcosa del genere accada di nuovo.

E poiché è un momento così cruciale per l’MCU e l’attuale etica di Doctor Strange, non c’è mai un brutto momento per guardare uno dei film più epici di tutto il cinema – e sì, stiamo contando questi due film come una voce in la nostra lista

Marvel Studios | Disney+

6. I film degli X-Men

Dove guardarlo: disponibile su Disney+ e acquistabile su supporto fisico o digitale

Il fandom della Marvel è stato mandato in un fermento di speculazioni dopo l’arrivo del secondo trailer di Multiverse of Madness quando si poteva sentire la voce di Patrick Stewart, alludendo a un’apparizione come Charles Xavier.

Se non hai molta familiarità con l’interpretazione di Patrick Stewart del personaggio o con i miti più ampi degli X-Men, torna indietro in uno qualsiasi dei tre film originali degli X-Men (X-Men, X2 o The Last Stand) o il più recente Giorni di futuro passato non è un brutto punto di partenza.

Studi del XX secolo | Disney+

7. Loki

Dove guardare: disponibile su Disney+

E infine, abbiamo Loki, un’altra serie che esplora il concetto di multiverso e potrebbe anche avere enormi ramificazioni per il MCU che va avanti.

Anche se la serie potrebbe non essere essenziale per la storia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una piccola revisione in più sul multiverso e sulle varianti non danneggerebbe i superfan della Marvel.

Marvel Studios | Disney+

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriva nei cinema il 5 maggio 2022 qui nel Regno Unito.

