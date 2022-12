I film di Night At The Museum nell’ordine includono Kahmunrah Rises Again

Il pubblico di Disney+ è stato invitato di nuovo al Museo di Storia Naturale e Notte al Museo: Kahmunrah Rises Again è il loro invito. Diretto da Matt Danner, il film d’animazione è stato presentato in anteprima sulla piattaforma venerdì 9 dicembre 2022 e delizierà sicuramente gli spettatori grandi e piccini. Questo è il primo film d’animazione della serie iniziata con Una notte al museo nel 2006.

La commedia fantasy originale di Shawn Levy ha interpretato Ben Stiller nei panni di Larry Daley, un aspirante inventore che accetta un lavoro come guardia notturna presso il suddetto museo. Tuttavia, scopre presto che le mostre prendono vita di notte e l’avventura lo attende.

Successivamente sono stati realizzati numerosi sequel e, a proposito, ecco come guardare i film di Night At The Museum in ordine e dove si inserisce Kahmunrah Rises Again.

I film di Una notte al museo in ordine cronologico

Dai un’occhiata all’elenco dei film di Night At The Museum in ordine, con l’anno in cui sono stati rilasciati tra parentesi di seguito:

Una notte al museo (2006)

Una notte al museo: la battaglia dello Smithsonian (2009)

Una notte al museo: il segreto della tomba (2014)

Una notte al museo: Kahmunrah risorge (2022)

Kahmunrah Rises Again è un sequel di Secret Of The Tomb, nonostante il formato passi dal live-action all’animazione.

Inoltre, sebbene sia un sequel, il film si svolge molti anni dopo gli eventi del suo predecessore e introduce un nuovo protagonista, Nick Daley (interpretato da Joshua Bassett), figlio del personaggio di Ben, Larry, della trilogia originale.

Tutti e quattro i film sono ora disponibili per lo streaming su Disney+.

‘Ci sono altre cose di cui stiamo parlando’

Molti si chiederanno perché un sequel di Secret Of The Tomb abbia impiegato così tanto tempo e perché ora abbiamo un cast diverso non più in live-action.

Guardando indietro, Shawn ha parlato con The Hollywood Reporter nel 2016 e gli è stato chiesto se Secret Of The Tomb sarebbe stata l’ultima puntata.

“È stata una grande corsa”, ha spiegato. “Il film per famiglie è cambiato; Penso che lo vediamo ovunque. Ben [Stiller] e sapevo che il terzo film avrebbe riguardato i personaggi che si salutavano e anche noi che ci salutavamo. E poi quando Robin [Williams] morì, che lo suggellò”.

Tuttavia, ha riconosciuto che il franchise non sarebbe necessariamente finito qui:

“… Dirò enigmaticamente che non credo che l’estensione del franchise di Night At The Museum sia terminata. C’è una notte cinese al museo di cui sono produttore esecutivo, e ci sono altre cose di cui stiamo parlando, propaggini del franchise cinematografico”.

Considerando che è animato, forse Kahmunrah Rises Again è una delle propaggini a cui alludeva.

Una notte al museo: Kahmunrah risorge nel cast

Dai un’occhiata al cast del film del 2022 e ai personaggi che danno voce di seguito:

Joshua Bassett nel ruolo di Nick Daley

Jamie Demetriou nel ruolo del dottor McPhee

Alice Isaaz nel ruolo di Giovanna d’Arco

Gillian Jacobs nel ruolo di Erica Daley

Joseph Kamal nel ruolo di Kahmunrah

Thomas Lennon nel ruolo di Theodore Roosevelt

Zachary Levi nel ruolo di Larry Daley e Laaa

Jack Whitehall nel ruolo di Octavius

Bowen Yang nel ruolo di Ronnie

Steve Zahn nel ruolo di Jedediah

Kieran Sequoia nel ruolo di Sacagawea

Alexander Salamat nel ruolo di Attila

Chris Parnell nel ruolo di George Washington

Jim Conroy nel ruolo di Alexander Hamilton

Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again è ora su Disney+.

