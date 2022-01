I fan elogiano Bryce Dallas Howard dopo il miglior episodio di Book of Boba Fett

**Attenzione – Spoiler avanti**

I fan di Star Wars sono al settimo cielo con la regia dell’episodio 5 di The Book of Boba Fett e stanno ringraziando una persona in particolare per il suo successo.

Diretto da Bryce Dallas Howard, l’episodio 5 ha riportato i fan alla narrativa del Mandaloriano e vi diamo un’adeguata introduzione al professionista che lo ha dato vita.

Lo spin-off di Star Wars è ambientato subito dopo gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian di Jon Favreau e segue il cacciatore di taglie (Temuera Morrison) e il suo alleato, Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre rivendicano il territorio un tempo governato da Jabba il Hutt.

Riepilogo episodio 5 de Il libro di Boba Fett

L’episodio 5, intitolato “Capitolo 5: Il ritorno del mandaloriano”, ha visto una pausa nella storia del cacciatore di taglie per ora, mentre lo spettacolo faceva il check-in su Mando.

Ad un certo punto dell’episodio, Mando arriva a una stazione spaziale a forma di anello portando la testa mozzata di Baiz, mentre trasporta una ferita dalla Darksaber.

Dopo aver consegnato la taglia, Mando incontra il collega cacciatore di taglie Paz Vizsla (Jon Favreau) che si prende cura delle sue ferite e spiega il pericolo di brandire la Darksaber senza vincerla in battaglia.

Incontra Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard, attore, produttore e regista di origine americana, ha avuto una lunga e positiva carriera lavorando a Hollywood.

Secondo quanto riferito, la professionista ha studiato alla Steppenwolf School e al campo Stagedoor Manor Performing Arts con Natalie Portman e suo padre, Ron Howard, è il regista premio Oscar di Apollo 13, How the Grinch Stole Christmas, The Da Vinci Code e molti altri film popolari.

Howard è passato alla sedia del regista per una serie di cortometraggi dal 2006 in poi, dirigendo infine due episodi di The Mandalorian – Capitolo 4 e Capitolo 11 – prima di affrontare il recente episodio 5 di Il libro di Boba Fett.

Altri ruoli in cui potresti aver visto il professionista

Negli ultimi anni, i fan riconosceranno in particolare la Howard per il suo ruolo nei film di Jurassic World, insieme a Chris Pratt.

Howard ha fatto la sua prima grande occasione recitando nell’horror di M. Night Shyamalan, The Village, e successivamente ha recitato in Lady in the Water e The Twilight Saga: Eclipse.

I fan della Marvel conosceranno anche Howard per il suo ruolo di Gwen Stacy nell’adattamento di Sam Raimi del 2007, Spider-Man 3.

Inoltre, la regista dirigerà Il volo del navigatore, che è attualmente in pre-produzione, e che potrebbe dimenticare la sua brillante interpretazione di Lacie Pound nell’episodio “Nosedive” di Black Mirror.

Guarda i nuovi episodi de Il libro di Boba Fett mercoledì su Disney Plus.

