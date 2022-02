I fan discutono su cosa sceglierà Grogu dopo l’episodio 6 di Book of Boba Fett

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Il libro di Boba Fett**

Il libro di Boba Fett su Disney Plus c’è il regalo che continua a fare per il Guerre stellari fandom, con Bryce Dallas Howard e Dave Filoni ora sostenuti dai fan per orchestrare a Guerre stellari trilogia tutta loro.

Alla luce degli eventi emersi nell’episodio 6, i fan stanno ora discutendo su cosa sceglierà Grogu: la cotta di maglia o la spada laser? Mandaloriano o Jedi?

Il Guerre stellari lo spin-off è ambientato subito dopo gli eventi di Jon Favreau Il Mandaloriano stagione 2 e segue il cacciatore di taglie (Temuera Morrison) e il suo alleato, Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre rivendicano il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt.

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

6315

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/rOJ1cw6mohw/hqdefault.jpg

892119

892119

centro

13872

Riepilogo episodio 6

Il clou dell’episodio 6, intitolato Dal deserto arriva uno sconosciuto, era certamente l’aspetto di un Luke Skywalker de-età che addestrava Grogu su un pianeta verdeggiante. Mando è poi arrivato poco dopo per incontrare Luke e Grogu, accompagnato da R2D2.

Anche Ashoka di Rosario Dawson è passato per parlare con Mando del suo legame con Grogu, portando al momento emozionante quando Mando decide di lasciare Grogu con Luke.

Il capitolo 6 si è concluso con i Jedi che hanno dato a Grogu la scelta tra la cotta di maglia Beskar di Mando e la vecchia spada laser di Yoda.

I fan discutono su cosa sceglierà Grogu

Sono iniziati i sondaggi, a sinistra, a destra e al centro, in cui si discute se Grogu sceglierà il “regalo fatto a mano” o l'”arma elegante”.

Impossibile caricare questo contenuto

“Scegli o scegli no. Non c’è tentativo.” Quale sarà la scelta di Grogu? #Il Libro Di Boba Fett — GalaxyMandos316 (@Thistheraybro2) 2 febbraio 2022

Questo Guerre stellari fan ha posto la domanda nella mente di tutti: perché non può essere entrambi?

Inoltre, questo fan non era sicuro che Grogu avesse abbastanza maturità per scegliere tra un “giocattolo luccicante” e “qualcuno che ama”.

Impossibile caricare questo contenuto

Chi/cosa sceglierà Grogu? Qualcuno che ama o un giocattolo molto divertente e brillante?!?! Seriamente, non so se Grogu è abbastanza maturo da prendere quel tipo di decisione… — Lily H Hyuga (@LiaHyuga) 2 febbraio 2022

Finale di stagione de Il libro di Boba Fett

Il libro di Boba Fett il capitolo 7 uscirà mercoledì 9 febbraio 2022 su Disney Plus.

È stata una corsa esaltante per Guerre stellari i fan, tuttavia, l’episodio 7 fungerà da finale di stagione dello show, con lo spin-off che si concluderà leggermente più breve di entrambe le stagioni di Il Mandaloriano.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attore di Boba Fett, Temuera Morrison, ha quasi rovesciato i fagioli sull’intero episodio, ma per fortuna, Ming-Na Wen era a disposizione per fermarlo. Tuttavia, Morrison ha detto questo per entusiasmare i fan per il finale:

“Sì, pieno di sorprese. Il Libro di Boba serie “piena di sorprese”. Sì, abbiamo delle cose buone in arrivo. Ooh, aspetta fino all’episodio sette, wow!

Lucasfilm | Disney+

Di Jo Craig – [email protected]

In altre notizie, SPOILER: Ecco chi sopravvive in All of Us Are Dead di Netflix