I fan di This Is Us temono per Kate poiché manca dalla scena del flash-forward

This Is Us ha sempre raccontato la sua storia su più linee temporali, con lo spettacolo che approfondisce regolarmente il passato e il futuro rispettivi dei Tre Grandi, Kevin, Kate e Randall.

La sesta stagione non è stata diversa poiché lo spettacolo ha esplorato alcuni momenti più cruciali durante la loro infanzia, avventurandosi anche più lontano nel futuro che mai.

Tuttavia, una serie di recenti flashforward, e in particolare il promo per l’episodio 17, hanno lasciato i fan di This Is Us temendo per Kate poiché sembrava mancare dalle scene in futuro.

Questo siamo noi | Stagione 6: Il trailer ufficiale del capitolo finale | NBC

BridTV

6875

Questo siamo noi | Stagione 6: Il trailer ufficiale del capitolo finale | NBC

https://i.ytimg.com/vi/9DXxRULFrDk/hqdefault.jpg

907978

907978

centro

13872

Kate manca dalle scene del flashforward

Negli ultimi episodi di This Is Us, lo spettacolo si è avventurato più nel futuro che mai per mostrarci gli ultimi giorni di Rebecca mentre le sue condizioni di salute peggiorano a causa dell’Alzheimer.

Questo arco narrativo strappalacrime sembra destinato a concludersi nell’episodio 17, Il trenopoiché il teaser promozionale mostrato alla fine dell’episodio 16 suggerisce che Rebecca non ha molto tempo con un’infermiera che dice “Penso che sia ora di iniziare a salutarsi”.

Il teaser presenta una scena in flashforward della famiglia Pearson riunita per dire i loro ultimi addii, presumibilmente alla matriarca della famiglia, Rebecca.

Tuttavia, mentre l’intera famiglia sembra riunita, nel flash-forward manca un personaggio chiave, Kate, che non si vede da nessuna parte nel promo nonostante siano presenti sia suo marito Philip che l’ex marito Toby.

NBC | Promo TV

Il possibile destino di Kate in This Is Us

Come ci ha mostrato l’episodio 16, Kate e i suoi fratelli hanno discusso sul modo migliore per prendersi cura della madre, con Kate che credeva che Rebecca avrebbe dovuto trasferirsi a Los Angeles per stare con lei mentre Kevin suggeriva a Rebecca di restare e lui e Sophie si sarebbero trasferiti sulla costa orientale prendersi cura di lei. Alla fine, il piano di Kevin viene accettato dai Pearson.

Di conseguenza, la teoria più probabile da trarre dall’assenza di Kate nella scena del flash-forward è che sta viaggiando per stare con la sua famiglia e che il suo volo potrebbe aver subito dei ritardi.

Tuttavia, il fatto che il marito e l’ex marito di Kate siano entrambi presenti ha fatto preoccupare alcuni fan, alcuni addirittura ipotizzano che Kate possa morire in una tragica svolta.

Ma un altro flash-forward nel 12° episodio della sesta stagione dovrebbe mettere a proprio agio i fan quando ha visto una Kate più anziana assistere a un concerto eseguito da suo figlio adulto Jack, il che suggerisce che non sta ancora per morire.

Questo a meno che non ci sia una tragedia inaspettata tra il concerto e gli eventi dell’episodio 17 che dobbiamo ancora vedere.

NBC

Chrissy Metz suggerisce cosa accadrà

Parlando a Entertainment Weekly degli episodi finali dello show, l’attrice di Kate Chrissy Metz ha dichiarato: “Due personaggi molto importanti, vedremo la fine del loro viaggio ed è sempre così difficile. Sarà molto”.

Abbiamo già detto addio nella sesta stagione quando Miguel è morto nell’episodio 15 e con il peggioramento della sua salute, Rebecca sembra essere la seconda.

Sarebbe un’enorme sfida uccidere uno dei Tre Grandi poiché lo spettacolo si è concentrato sul rapporto con i loro genitori sin dall’inizio, iniziando con la loro infanzia e presumibilmente finendo con la morte della madre, il loro unico genitore sopravvissuto.

NBC

I fan teorizzano cosa accadrà per Kate

Dopo essere stati scomparsi dal promo, i fan di This Is Us non hanno perso tempo a speculare e preoccuparsi di cosa potrebbe accadere a Kate.

Un fan su Twitter era fiducioso che sarebbe andata bene: “Beh, almeno sappiamo che Kate non è morta perché era nella scena del flashforward con il piccolo Jack adulto. Grazie Dio.”

Mentre un altro ha notato le linee temporali confuse dello spettacolo: “La sequenza temporale è confusa. Quanti anni ha il figlio di Kate, Jack? Lo vediamo suonare in un concerto in futuro in cui Kate è più grande. È anche qui? Non credo che Kate sia morta, probabilmente è con Rebecca nella sua stanza… giusto?”

Questo fan ha commentato l’esibizione al bar di Jack adulto: “Jack ha la stessa fascia d’età dei gemelli di Kevin. Quindi la scena in cui canta è dopo la morte di Rebecca. Ci sono passato e non è facile! Dire addio non lo è mai”

E infine, questo fan ha notato un post su Instagram dell’attrice Beth Susan Kelechi Watson che mostrava Chrissy Metz sul set per l’ultimo giorno di riprese in abiti funebri: “Non c’è bisogno di preoccuparsi per Kate. Era presente in flashforward con il giovane Jack ed era in abiti da funerale (ovviamente quelli di Rebecca) nella posta di Susan dall’ultimo giorno di riprese.

NBC

La sesta stagione di This Is Us è attualmente in onda martedì alle 9/8c sulla NBC negli Stati Uniti fino al finale il 24 maggio 2022.

In altre notizie, Dov’è Candy Montgomery oggi, l’assassino con l’ascia di Hulu’s Candy?