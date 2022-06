I fan di Star Wars celebrano l’iconico “Hello there” di Obi-Wan Kenobi nel finale

Infine, questo fan ha creato un montaggio di Obi-Wan che recita la linea iconica durante La vendetta dei Sithin secondo luogo nel Kenobi serie, e infine con Alec Guinness che consegna la linea:

Obi-Wan Kenobi è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Obi-Wan Kenobi non è stato rinnovato per la stagione 2 da Disney Plus, né è stato cancellato.

Lo spin-off è stato annunciato come una miniserie, il che di solito significa che la narrazione è contenuta in una stagione.

Tuttavia, grazie alla popolarità dello spettacolo, i sussurri di una seconda stagione hanno iniziato a circolare, nonostante lo scrittore e produttore Joby Harold abbia affermato: “Non ci ho pensato oltre”.

Nonostante la seconda stagione sembri incerta per ora, Ewan McGregor ha detto a Radio Times che desiderava tornare come l’iconico Jedi:

“Spero che non sia l’ultima volta che lo interpreto. Mi sono divertito così tanto a farlo, sono sicuro che possiamo pensare a qualche altra storia prima che mi trasformi in Alec Guinness, non credi?

Lucasfilm | Disney+

Di Jo Craig – [email protected]

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

