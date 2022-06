I fan di Ms. Marvel teorizzano chi potrebbe essere il cattivo di fronte a Kamala Khan

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Mentre c’erano molti aspetti positivi da prendere dall’episodio di debutto di Signora Marvelil fandom è all’oscuro di chi sia il cattivo nello show Disney Plus.

Riveliamo chi i fan pensano sia il cattivo, spieghiamo la scena post-crediti dell’episodio 1 e forniamo una guida all’episodio per la serie futura.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

I fan della Marvel discutono sul cattivo della signora Marvel

Per cominciare, questo fan era sospettoso dell’amico di Kamala, Bruno, che emanava vibrazioni di energia malvagia fin dall’inizio:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Onestamente non so molto dei fumetti di Kamala, ma sto sicuramente ricevendo un’atmosfera dal suo amico Bruno Spero di sbagliarmi ma sicuramente mi sta dando energia “Sono innamorato di te ma diventerò il cattivo quando non ricambierai i miei affetti” #MsMarvel — Thorne 🌿 (@ThorneChan) 8 giugno 2022

Un altro fan ha sottolineato che la signora Marvel aveva già trovato il suo cattivo – nella madre di Kamala:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Infine, l’MCU ha un cattivo avvincente e ricco di sfumature nella madre della signora Marvel. — Dani Summers (@frozensummers) 8 giugno 2022

Anche un easter egg nell’episodio 1 fa riferimento a un potenziale cattivo, durante la scena in cui Kamala e Bruno erano seduti sul tetto.

Un’insegna al neon dietro di loro dice “Edison’s Electric”, che è la base del cattivo The Inventor nel fumetto.

Anche il controllo dei danni rappresenterà una minaccia

Altre teorie suggeriscono che Damage Control fungerà da minaccia in Ms. Marvel e come principale antagonista contro i Young Avengers. L’aspetto della divisione nei recenti progetti di Fase 4, tra cui Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casasembra organizzare l’arrivo del gruppo di supereroi nel prossimo futuro.

La scena post-crediti mostra un paio di agenti, uno dei quali è l’agente Cleary, che sono stati informati dei nuovi poteri cosmici di Kamala Khan e la loro prossima mossa è coinvolgerla.

Questa clip suggerisce che la prima minaccia di Kamala inizierà a formarsi nell’episodio 2, mentre tenta di navigare tra i suoi nuovi poteri dati dal braccialetto del suo parente.

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della prima stagione su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: 15 giugno 2022

Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

