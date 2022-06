I fan di Ms. Marvel hanno il cuore spezzato che Brown Jovi non sia riuscito a suonare

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 3 presentava una scena di matrimonio colorata che introduceva la già menzionata tribute band Brown Jovi.

Ti presentiamo la tribute band, vediamo le reazioni dei fan al fatto che Brown Jovi non possa suonare e forniamo una guida agli episodi per il resto della serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Incontra Brown Jovi

Signora Marvel Episodio 3, intitolato Destinatapresentava il tanto atteso matrimonio del fratello di Kamala e includeva persino la tribute band Brown Jovi, menzionata in un episodio precedente.

L’artista e compositore Tanweer Mian ha interpretato il protagonista di Brown Jovi e ha avuto alcuni scambi con gli ospiti della festa.

Tuttavia, prima che la band potesse iniziare a suonare, Kamala è stata costretta a suonare l’allarme antincendio per proteggere la sua famiglia da Najma e dagli altri Djinn, prima di una scena di combattimento ambientata nel vero Bon Jovi’s Vivere su una preghiera.

I fan della Marvel hanno il cuore spezzato per non aver sentito suonare Brown Jovi

Questo fan della Marvel ha dichiarato di avere il cuore spezzato per non aver sentito suonare Brown Jovi durante la scena:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MsMarvel spoilers…..In realtà ho il cuore spezzato non siamo riusciti a sentire Brown Jovi suonare come hanno potuto farci questo — squadra raja + jinkx (@maids_mikkelsen) 22 giugno 2022

Un altro fan ha ammesso di aver colpito la loro prima “grippa”. Signora Marvel, per lo studio che non riesce a riprodurre la cover di Brown Jovi Vivere su una preghiera durante la sequenza di combattimento:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bene. Mi dispiace per tutti, ma ho avuto la mia prima GRANDE lamentela con la signora Marvel. ..Come si presenta una band con un nome perfetto come i Brown Jovi e poi si suona immediatamente la vera versione Bon Jovi di una canzone e non la versione Brown Jovi? FATELI GIOCARE! FATELI GIOCARE! — Riley Silverman | PRE-ORDINE EXPLORING TATOOINE (@rileyjsilverman) 22 giugno 2022

Infine, questo fan ha affermato che Brown Jovi è stato uno dei giochi di parole più divertenti che abbiano sentito o sentiranno:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Brown Jovi è il gioco di parole più divertente che abbia mai sentito o ascolterò #MsMarvel — Nilay Singh (@nilaykbye) 22 giugno 2022

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel precedenti.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

