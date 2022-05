I fan di Moon Knight offrono emozionanti previsioni sull’abito di Jake Lockley

In vista dell’uscita di Moon Knight, il pubblico si aspettava un cambiamento tonale per l’MCU.

Le aspettative per qualcosa di completamente diverso sono state soddisfatte quando è arrivata la prima puntata della serie di supereroi MCU di Jeremy Slater, offrendo prestazioni eccezionali di Oscar Isaac, Ethan Hawke e altri.

È stato un bel viaggio attraverso sei episodi, ma quel viaggio è giunto al termine – beh, in un certo senso – in Gods and Monsters.

Certo, la corsa della stagione non si è conclusa senza alcune gradite sorprese e bombe. Tra questi, abbiamo l’arrivo di Jake Lockley, la terza personalità di Moon Knight che è stata una parte intrigante della storia del personaggio Marvel Comics.

Ora che è atterrato nel MCU, i pensieri si sono spostati sulla potenziale tuta di Moon Knight di Jake Lockley…

Immagine dalla Marvel/Disney.

I fan di Moon Knight sperano nella tuta di Jake Lockley

Come saprai, le due personalità di Moon Knight con cui abbiamo acquisito familiarità hanno i loro costumi.

Inevitabilmente, i fan si aspettano che Jake Lockley venga ricompensato con un nuovo e iconico abito che lo aiuti a distinguerlo ulteriormente da Marc Spector e Steven Grant.

Un certo numero di spettatori è già salito su Twitter per esprimere i propri pensieri:

mi chiedo che aspetto abbia Jake Lockley con la tuta. qualche accento nero per enfatizzare la sua personalità più oscura? la tuta dell’Universo Ultimate? Terra X? SHADOW KNIGHT? #MoonKnight pic.twitter.com/VFK5eLu9YW — scusa: Elden (Simp) Lord (@zsorryy) 4 maggio 2022

Per favore, dai a Jake un vestito diverso. Un abito che sembra più un assassino a sangue freddo. Forse con qualche tocco di nero. Forse qualcosa che assomiglia a questo. Ma qualunque cosa, dai a Jake un vestito nuovo. #MoonKnight pic.twitter.com/JnI1C0XShl — Peter nel #MultiverseOfMadness (@TheGeekyGuyy) 4 maggio 2022

potrebbe essere l’abito comico in bianco e nero — ⛷ (@CianuIsPunk) 4 maggio 2022

Avrebbero dovuto permetterci di vedere Jake combattere, e mi chiedo se la sua tuta sia diversa da quella di Marc e Steven. #Cavaliere Lunare — Julian (@Ju_JustGetsIt) 4 maggio 2022

‘Questo è molto logico’

Durante una recente conversazione con Entertainment Tonight, a Oscar è stato chiesto se Jake Lockley si sarebbe presentato nella serie.

“È molto possibile”, ha risposto. “Dovrai continuare a guardare per scoprirlo.”

Gli spettatori sono stati pazienti e ora sanno che Oscar teneva solo le carte vicino al petto.

D’altra parte, forse il dettaglio più interessante è arrivato quando all’attore è stato chiesto se Jake avrebbe inaugurato un nuovo personaggio mascherato. “Mi piace come stai pensando,” ammise Oscar. “Questo è molto logico.”

Ora che Jake ha fatto il suo debutto sullo schermo, il brainstorming è iniziato.

Le possibilità sono infinite

Dovremo semplicemente aspettare e vedere se il personaggio è dotato di un nuovo fantastico costume.

Ci sono un certo numero di possibilità se vanno in questa direzione. Ad esempio, The Direct ipotizza che sia plausibile che Jake indossi semplicemente una leggera variazione del costume standard di Moon Knight.

È possibile, ma probabilmente non così eccitante.

Un’altra possibilità, d’altra parte, è una tuta di utilità più tecnologica, che offre all’eroe alcuni gadget eleganti per accompagnarlo nelle sue scappatelle.

Anche un costume ispirato all’aspetto di Khonshu non è da escludere e potrebbe sicuramente fornire un abito iconico e visivamente sorprendente. Alla fine, dovremo solo aspettare e vedere, ma la discussione subirà sicuramente degli sviluppi più interessanti con il passare delle settimane.

Moon Knight è ora in streaming su Disney+.

