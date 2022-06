I fan di Baymax vogliono vedere il grande eroe tornare su Disney Plus per la seconda stagione

Baymax! ha sorpreso i fan della Disney che hanno abbuffato gli episodi salutari dello spin-off e i discorsi sulla seconda stagione sono già accesi.

Vediamo cosa dicono i fan sulla seconda stagione, discutiamo delle possibilità di rinnovo dello show e forniamo una guida agli episodi della serie.

Creato da Don Hall e basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, Baymax! funge da spin-off del film del 2014 Big Hero 6 e della successiva serie del 2017 Big Hero 6: The Series che segue il robot infermiera Baymax che aiuta la gente di San Fransokyo.

Baymax! i fan chiedono la stagione 2

Questo fan ha dato il via alla campagna della seconda stagione twittando direttamente la Disney per dichiarare che i fan avevano bisogno di una seconda stagione:

baymax è letteralmente il più grande spettacolo disney, inoltre è così carino che ho bisogno di una stagione 2 — forg 🐸🦉SPRANNE CONTRO IL MONDO – 1% (@froggman_) 29 giugno 2022

Un altro fan ha detto che stavano manifestando la stagione 2 in esistenza e premiati Baymax! con il titolo “più grande spettacolo su Disney Plus”:

Baymax manifesta! la stagione 2 inizia in cui Honey Lemon e Gogo si presentano come mogli sposate perché il grande eroe 6 ci sta dando tutto 🙏 — quorra @ BAYMAX! 🏳️‍🌈 (@lucaspaguro) 29 giugno 2022

Infine, a questo fan non importava mostrare la propria impazienza nel volere la Stagione 2 ora:

ok disney penso che sia ora di rilasciare Baymax! stagione 2 😁🙏🏾 — 🙂 (@thebymx) 30 giugno 2022

Baymax! Possibilità di rinnovo della stagione 2

Al momento della scrittura, Baymax! non è stato rinnovato per la stagione 2 da Disney Plus, ma ciò non significa che una continuazione sia fuori discussione.

La piattaforma di streaming probabilmente attenderà una notevole quantità di tempo per rivedere le valutazioni prima dell’annuncio della seconda stagione.

Tuttavia, considerando la sua popolarità in forte espansione e la natura dello spettacolo che consente alle buone azioni di Baymax di continuare sostanzialmente, le prospettive sembrano buone.

Baymax! Guida agli episodi

Baymax! ha sei episodi da condividere su Disney Plus e tutte le puntate sono uscite contemporaneamente mercoledì 29 giugno 2022.

Ogni episodio dura dai 10 agli 11 minuti progettati come brevi cortometraggi rivolti a una fascia demografica più giovane.

Di seguito abbiamo elencato i riquadri dell’episodio per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Cass

Episodio 2: Kiko

Episodio 3: Sofia

Episodio 4: Mbita

Episodio 5: Yachi

Episodio 6: Baymax

Baymax è ora in streaming su Disney Plus.

