I fan di Baymax elogiano la normalizzazione dei periodi da parte della Disney nell’episodio 3

L’adorabile robot marshmallow Baymax è tornato nella sua breve serie Baymax! su Disney Plus e i fan stanno elogiando un episodio in particolare.

Discutiamo dell’episodio 3 dello spettacolo, vediamo cosa dicono gli spettatori sui suoi contenuti online e forniamo una guida agli episodi della serie.

Creato da Don Hall e basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, Baymax! funge da spin-off del film del 2014 Grande eroe 6 e le successive serie del 2017 Big Hero 6: La serie segue il robot infermiera Baymax che aiuta la gente di San Fransokyo.

Baymax! normalizza i periodi nell’episodio 3

Baymax! Episodio 3, intitolato Sofiavede il robot incontrare Sofia, 12 anni, nei bagni della scuola dopo le prime mestruazioni.

Dopo aver condiviso la sua angoscia per non avere alcun “materiale per l’igiene mestruale”, Baymax va alla ricerca dei prodotti per lei e chiede consigli ai clienti in farmacia.

Sofia in seguito va nel panico per non sapere come usare un tampone, il che spinge Baymax a offrire un video istruttivo per aiutare.

Baymax affronta anche il disagio di Sofia nel parlare delle mestruazioni e risponde: “È normale che le persone si sentano imbarazzate, spaventate o a disagio con l’argomento delle mestruazioni, ma è solo biologia. Non c’è niente di cui vergognarsi”.

Gli spettatori reagiscono positivamente a Baymax! Episodio 3

Questo influencer sociale ha soprannominato l’episodio 3 come “eccellente” affermando che la Disney ha fatto un ottimo lavoro nell’educare:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro L’episodio del ciclo di Baymax su @disneyplus in cui le persone vogliono fingere che il ciclo non esista per i bambini è stato eccellente! Ho avuto ragazze nella mia classe 4/5 anni fa durante il ciclo e non avevo idea di come gestirlo e l’ho fatto attraverso l’istruzione. Hanno fatto un ottimo lavoro qui. Periodo. pic.twitter.com/S3ZHuBwC04 — Lamarr Wilson (@LamarrWilson) 29 giugno 2022

Un altro fan ha ammesso che l’episodio le ha fatte piangere e ha elogiato la Disney per aver normalizzato le mestruazioni:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro RAGAZZI l’episodio del periodo baymax mi ha letteralmente fatto piangere 😭 come se la società ci insegnasse che i periodi sono vergognosi e dovrebbero essere tenuti segreti, ma questo episodio dice solo casualmente cose come il ciclo, le mestruazioni, assorbenti, tamponi, ecc. e sembra così piccolo ma significa Un sacco — ⭑ esperto ⭑ (@twilightocarina) 30 giugno 2022

Infine, questo fan si è rivolto alla minoranza che è stata fatta sentire “a disagio” durante l’episodio 3 affermando che i periodi sono “solo biologia”:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La cosa davvero divertente di tutti i discorsi sull’essere “a disagio” con le cose del periodo nell’episodio di Baymax è che l’episodio affronta letteralmente questo, parla di come molte persone siano a disagio per le mestruazioni ma in realtà non dovrebbero esserlo perché è solo biologia — Gordon ha bisogno del tuo aiuto 345/500🏳️‍⚧️🏳️‍🌈♿️ (@animatedcass) 30 giugno 2022

Quanti episodi ci sono in Baymax!?

Baymax! ha sei episodi da condividere su Disney Plus e tutte le puntate sono uscite contemporaneamente mercoledì 29 giugno 2022.

Ogni episodio dura dai 10 agli 11 minuti progettati come brevi cortometraggi rivolti a una fascia demografica più giovane.

Di seguito abbiamo elencato i riquadri dell’episodio per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Cass

Episodio 2: Kiko

Episodio 3: Sofia

Episodio 4: Mbita

Episodio 5: Yachi

Episodio 6: Baymax

Baymax è ora in streaming su Disney Plus.

